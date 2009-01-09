اوباما باید ناتو را تغییر دهد/ لزوم تعریف نگاه جدید برای ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن تایمز با این مقدمه در ادامه نوشت : باراک اوباما باید تاریخ را تغییر دهد. او نه تنها باید این کار را در تاریخ 20 ژانویه بلکه باید آن را در تاریخ 4 آوریل یعنی شصتمین سال شکل گیری ناتو نیز انجام دهد.

واشنگتن تایمز در ادامه مطلب خود نوشت : پس از گذشت 60 سال جهان تغییر کرده و ناتو نیز اگر می خواهد با چالشهای قرن 21 مقابله کند باید تغییر کند. از همین رو شصتمین سال تولد ناتو اتفاقی ویژه برای اوباما محسوب می شود و او می تواند نگاه جدیدی را برای ناتو تعریف کند.

به نوشته این روزنامه، آمریکا باید اکنون این سازمان پیر را رهبری کند. آمریکا هنوز تنها کشور در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است که از لحاظ نظامی توانایی های زیادی را دارد و سالانه 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به امور نظامی اختصاص می دهد. و این درحالی است که ناتو درحال تبدیل شدن به یک نام بر روی کاغذ است. برای مثال اگر آمریکا اقدامات خود را درافغانستان افزایش ندهد عملیات این سازمان در آنجا به شکست ختم می شود.

روزنامه واشنگتن تایمز در ادامه به مشکلاتی که اوباما در ناتو با آنها مواجه خواهد شد، اشاره کرده و می نویسد: یکی از مشکلاتی که اوباما با آن مواجه می شوداین مطلب است که اغلب اعضای ناتو درنهادی با نام اتحادیه اروپا عضویت دارند که این نهاد در برخی موراد رقیب ناتو محسوب می شود.

چالش دیگر اوباما در ناتو آن است که بسیاری از اعضای این سازمان از سوی روسیه تحت فشار هستند برای مثال روسیه در بخش انرژی کشورهای اروپایی را تحت فشار قرار می دهد و همین امر موجب می شود تا آنها توجه کمتری را نسبت به تعهدات خود در سازمان داشته باشند.