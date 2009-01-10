هفته نهم مسابقات سوارکاری پاییزه گنبد کاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، در این دوره از مسابقات ۶۳راس اسب ترکمن، دوخون و تروبرد در هشت دور و در مسافتهای یک هزار و یک هزار و ۵۵۰ متر به رقابت پرداختند.
حکیم ایگدی رئیس مجموعه سوارکاری گنبد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در پایان این مسابقه 175 میلیون ریال بین مالکان اسبهای برتر به عنوان جایزه اهدا شد.
وی افزود: گل جرن، تاج محل، گلم آل یکون، جیهون، نیلای، آی بکس ، بسط آو بسط، ویانا در این دوره مسابقات به عنوان اسبهای برتر معرفی شدند.
به گفته ایگدی بیش از پنج هزار نفر این دوره مسابقات را از نزدیک تماشا کردند.
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