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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۹:۵۵

هفته نهم مسابقات سوارکاری پاییزه گنبد کاووس برگزار شد

هفته نهم مسابقات سوارکاری پاییزه گنبد کاووس برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: برترینهای هفته نهم مسابقات سوارکاری کورس پاییزه گنبدکاووس عصر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، در این دوره از مسابقات ۶۳‬راس اسب ترکمن، دوخون و تروبرد در هشت دور و در مسافتهای یک هزار و یک هزار و ‪ ۵۵۰‬ متر به رقابت پرداختند.

حکیم ایگدی رئیس مجموعه سوارکاری گنبد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در پایان این مسابقه 175 میلیون ریال بین مالکان اسبهای برتر به عنوان جایزه اهدا شد.

وی افزود: ‬گل جرن، ‬تاج محل، ‬گلم آل یکون، ‬جیهون، ‬نیلای، ‬آی بکس ‪، ‬بسط آو بسط، ‬ویانا در این دوره مسابقات به عنوان اسبهای برتر معرفی شدند.

‪به گفته ایگدی بیش از پنج هزار نفر این دوره مسابقات را از نزدیک تماشا کردند.  

کد مطلب 813503

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