صنعت کشاورزی گلستان رو به نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه جمعه در دیدار با جمعی از مسئولان استان افزود: کشاورزی ما همچنان سنتی و روز به روز دچار خمودگی و پسرفت می شود و این جای نگرانی بسیار برای استان دارد.

وی اظهار داشت: باید با برنامه ریزی دقیق و مدون این موهبت خدادادی را به جایگاه واقعی خود در استان برسانیم تا وسیله ای برای رشد و تعالی گلستان شود.

آیت الله نورمفیدی همچنین از استفاده نشدن از قابلیت های گردشگری و جاذبه های توریستی در استان انتقاد کرد.

نماینده ولی فقیه در گلستان بیان داشت: در استان ما برای توسعه این بخش هیچ برنامه ای وجود ندارد و از میراثی که از گذشتگان ما به یادگار مانده استفاده احسن نمی شود

وی با اشاره به دیواره دفاعی گرگان و جزیره آشوراده یادآورشد: این یادگاران کهن و نعمت های الهی باید با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی به بهترین شکل ممکن موجب جذب گردشگر شوند تا بدین وسیله بتوان استان را از عقب ماندگی و تک قطبی بودن نجات داد .

نورمفیدی تاکید کرد: گلستان به توسعه همه جانبه در زمینه های مختلف نیاز دارد و مسئولان امر و نهادهای مرتبط در این زمینه برنامه ریزی کنند.



