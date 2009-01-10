ریزش سنگ در روزهای بارانی در محور هراز رانندگان را تهدید می کند

سرگرد سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: محور هراز یکی از محورهای ارتباطی و کوهستانی کشور است که به هنگام بارندگی های شدید و برف ریزش سنگ را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه با همکاری اداره کل راه و ترابری مازندران در زمان بسته بودن این محور عملیات رهاسازی سنگهای معلق در نقاط احتمال ریزش انجام می شود، تصریح کرد: در هر صورت محور هراز محوری کوهستانی است و خطراتی از این قبیل در این محور هم وجود دارد.

فرمانده پلیس راه آمل اضافه کرد: در چندین مورد ریزش سنگ از کوه باعث تصادفات ناگوار فوتی و انحراف خودروها برای فرار از برخورد سنگ ها به داخل دره شده است.

حسینی همچنین گفت: هم اکنون در نقاطی که در محور هراز تعریض و چهارخطه شده ریزش سنگها حتی به داخل جاده اصلی هم خطرات کمتری داشته است.

وی افزود: متاسفانه در نقاطی که تعریض انجام نشده به علت عدم راه فرار برای رانندگان ریزش سنگ از کوه همواره دردسرساز بوده است.

فرمانده پلیس راه آمل از رانندگان وسایل نقلیه ای که قصد تردد از محور هراز را دارند خواست با سرعت مطمئنه در این محور تردد و به هشدارهای ماموران پلیس راه و راهداری به صورت جدی توجه کنند.