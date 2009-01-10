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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۲۲

پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در مازندران به سرمایه گذاری نیاز دارد

پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در مازندران به سرمایه گذاری نیاز دارد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: باید بر موضوع پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در مازندران سرمایه گذاری صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، انوشیروان محسنی بندپی جمعه شب در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان در فرمانداری افزود: ایران جزو 10 کشور بلاخیز جهان و پنج کشور بلاخیز دنیا بوده که سالانه حوادث زیادی نیز در مازندران رخ می دهد.

وی اظهار داشت: این در حالی است که هر سال وقایع بی شماری در کشور رخ می دهد و وضعیت بدتر از گذشته می شود.

وی خاطر نشان کرد: باید با برنامه ریزی اصولی جهت کاهش و پیشگیری از حوادث اقدام و چاره اساسی اندیشیده شود.

محسنی با اشاره به نبود دفتر ستاد حوادث غیرمترقبه در نوشهر، راه اندازی آن را امری ضروری دانست.

این نماینده مجلس بیان داشت: سالانه اعتبار کلانی برای جبران خسارات وارده در کشور صورت می گیرد بنابراین باید روی طرح های پیشگیرانه کار شود.

وی ارائه طرح های مناسب و پایدار را برای به حداقل رساندن آسیب های طبیعی ضروری و مهم برشمرد.

طبق آمار سال جاری، 1500 میلیارد ریال بر اثر حوادث مختلف به مازندران خسارت وارد شد.

کد مطلب 813518

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