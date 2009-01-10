اختصاص یک روز حقوق کارمندان هرمزگانی به مردم غزه

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پراور شب گذشته در مراسم سومین شب عزاداری کاروان کربلا اظهار داشت: در پی پیام رهبر فرزانه انقلاب در حمایت همه مسلمانان عالم از ملت مظلوم فلسطین و با هدف هدایت کمکهای مردمی به سوی این منطقه، با موافقت دستگاههای متعدد اجرایی که بسیاری از آنها تاکنون آمادگی خود را برای اختصاص یک روز حقوق کارمندان خود اعلام کرده اند، این میزان در اختیار نهادهای حقوق بشری فعال در غزه قرار گرفت.

وی ادامه داد: این اقدام کوچکترین عمل ممکن برای کمک به مردم بی دفاع فلسطین است تا بتواند ذره ای از نیازهای آنان را به گونه ای مرتفع کند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان هرمزگان افزود: مردم غزه و گروههای مردمی مقاومت اسلامی به نمایندگی از مسلمانان تمامی عالم می جنگند و اگر مجاهدت های پی در پی آنان نبود، صهیونیستها تاکنون به سرزمینهای متعدد اسلامی و کشورهای عربی دست درازی کرده بودند.

پراور با شرم آور خواندن سکوت جوامع عربی در برابر تجاوزات صهیونیستها، ادامه داد: ملت بزرگ فلسطین روزی به خواست خداوند بیت المقدس را آزاد و منطقه را از وجود جرثومه فساد و ظلم پاک خواهد کرد و این وعده الهی بر تمامی ملتهای متحد، آگاه و ستمدیده عالم است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان به 30 سالگی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: همه وظیفه دارند تا در جشن آغاز دهه چهارم انقلاب، دستاوردهای بزرگ این انقلاب را که مایه شرف، آزادی، پیشرفت و عزت ملت ایران شده است را به شکل مطلوب بیان و اجازه ندهند دشمنان زخم خورده از اراده ملت بخواهند این انقلاب و ملت را ضعیف و مایوس جلوه دهند.