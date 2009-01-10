5600 فرهنگی مازندرانی بازنشسته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، عبدالوحید فیاضی جمعه شب در آئین تجلیل از فرهنگیان بازنشسته این شهرستان افزود: باید فضا و بستر لازم برای بهره گیری از تجربه و دانش افراد بازنشسته در جامعه ایجاد شود.

وی اظهار داشت: جامعه باید قدردان شرافت و عظمت بازنشستگان بود و ازاین قشر تکریم کند.

وی خاطر نشان کرد: توجه جدی به افراد بازنشسته ضروری بوده و تکریم این قشر در سنت و فرهنگ تاکید شده است.

به تاکید فیاضی، بازنشستگان به انتهای خط نرسیده بنابراین باید از تجربیات این افراد به نحو شایسته ای استفاده کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: تاکنون پاداش 75 درصد افراد بازنشسته این سازمان پرداخت شده و مابقی نیز پرداخت می شود.

انوشیروان محسنی بندپی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: معلم مانند شمع سوخت تا چراغ دانائی را در کشور روشن داشته باشد.

وی افزود: برای دستیابی به توسعه پایدار باید به منابع انسانی توجه بیشتری کرد.

در این آئین از 240 فرهنگی بازنشسته نوشهر تجلیل شد.