جاده نیروگاه نکا در مازندران به جاده مرگ تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در نکا، در همین رابطه و بدلیل تعدد تصادفات در این جاده مردم منطقه در اقدامی دست به اعتراض زده و با مسدود کردن جاده خواهان حق قانونی خود در راستای چهار بانده شدن جاده نیروگاه شدند.

مهدی دنگسرکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاده نیروگاه نکا محل عبور و مرور وسائط نقلیه سنگین بوده و با توجه به تعداد زیاد روستاها در منطقه و جمعیت خیز بودن آن هیچ فکری برای امنیت جان مردم از سوی مسئولان صورت نگرفته است.

علی جعفری از دیگر روستائیان منطقه نیز در ادامه افزود: این جاده دارای قدمتی بیش از 30 سال است و با توجه به وجود کارخانجات متعدد و کم عرض بودن در سفر اول جزو مصوبات بوده که محقق نشده و وعده چندین ساله مبنی بر چهار بانده شدن هنوز محقق نشده است.

کلثوم امامی نیز ادامه داد: دو سال قبل استاندار وقت مازندران در مصلی نماز جمعه نکا گفت: مطالعات این جاده به پایان رسیده وبه زودی با اخذ قرارداد با پیمانکار کار اجرایی آن انجام می شود که هنوز این امر تحقق نیافته است.

علیرضا زرگر نیز ادامه داد: این جاده در سالهای اخیر بیش از 20 کشته داشته و شب گذشته نیز جان دو تن از هم استانی ها را گرفت و لازم است مسئولان توجه بیشتری به این امر داشته باشند.

وی گفت: احداث این جاده از مصوبات سفر اول ریاست جمهوری به استان بوده و با توجه به اینکه سفر دوم ایشان نیز انجام شده مسئولین باید توجه بیشتری به این جاده و روستانشینان منطقه مبذول دارند.

جاده نیروگاه در شمال نکا و در بخش مرکزی این شهرستان واقع شده که دارای 23 روستا با جمعیتی بالغ بر 18 هزار نفر است.

امید است مسئولین راه و ترابری شهرستان و استان نسبت به تعریض و ترمیم این راه مواصلاتی و ترانزیتی که هر روزه محل آمد و شد بسیاری از وسایل سنگین برای حمل و تخلیه بار در بندر امیرآباد بوده توجه بیشتری کنند.