امیدوارم خاطرات تلخ گذشته تکرار نشود / نواقص پرسپولیس زیاد است

عباس انصاریفرد که روز دوشنبه هفته گذشته با رای اعضای هیئت مدیره به عنوان جانشین داریوش مصطفوی انتخاب شد در گفتگو با خبرنگار مهر به روند طی شده تا انتخابش به این عنوان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تصور می کنم در این روند اتفاق خاصی نیفتاد و اعضای هیئت مدیره به این نتیجه رسیدند که من می توانم به باشگاه پرسپولیس کمک کنم.

وی با بیان اینکه از سالهای دور تا به حال امور باشگاه پرسپولیس را دورادور زیر نظر داشته است افزود: هر چند در این سالها مسئولیتی در باشگاه نداشتم اما از راه دور امورات پرسپولیس و اتفاقات آنرا دنبال می کردم. ضمن اینکه در این مدت هر کس به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب شده است برای همکاری و کمک به ایشان اعلام آمادگی کرده ام.

انصاریفرد به داشتن برنامه برای رساندن پرسپولیس به اهدافش خبر داد و تاکید کرد: بنده برای موفقیت پرسپولیس در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ، لیگ برتر و جام حذفی برنامه های وی‍ژه ای دارم و امیدوام بتوانم با کمک اعضای هیئت مدیره و سایر همکارانم در باشگاه و اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم به این اهداف دست پیدا کنیم.

وی از اجرای برنامه های ویژه در این باشگاه برای برون رفت از مشکلات سالهای اخیر خبر داد و افزود: باید پرسپولیس را به سمتی ببریم که برای خودش درآمد زا باشد و بتواند مشکلاتش را خودش حل کند و محتاج کمک های دیگران نباشد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: باید قبول کرد که نواقص در باشگاه پرسپولیس زیاد است اما در این بین کسی مقصر نیست. دیدگاهها به پرسپولیس باید تغییر کند چرا که فکر می کنم پرسپولیس ظرف بزرگی است که باید از ظرفیت بالای آن استفاده کرد.

نخستین نشست اعضای هیئت مدیره پرسپولیس با حضور عباس انصاریفرد برگزار شد

عباس انصاریفرد که در دوره قبلی حضورش با مشکلات مالی بسیاری مواجه شد و حتی کارش به مراجه قانونی نیز کشیده شد در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا احتمال وجود تبعات مالی دوره قبلی حضورش وجود دارد؟ گفت: شکر خدا در این مدت توانسته ام با کمک دوستان و تلاش خودم مشکلات مالی گذشته را برطرف کنم وامیدوارم این بار آن خاطرات تلخ تکرار نشود.

وی ادامه داد: در دوره های گذشته آرزو داشتم فردی مثل هدایتی در باشگاه پرسپولیس وجود داشت تا می توانستیم باپشتوانه مالی او امورات پرسپولیس را بدون دغدغه پیش ببریم که حالا این اتفاق افتاده است و امیدوارم بتوانیم با کمک آقای هدایتی باشگاه پرسپولیس را به سرانجام برسانیم.

مدیرعامل پرسپولیس ادامه داد: البته نباید حضور افرادی چون آقای هدایتی باعث شود که پرسپولیس خودکفایی و رسیدن به استقلال مالی را فراموش کند. ما باید تلاش کنیم تا از این شرایط خارج شویم و مشکلی برای اداره مالی پرسپولیس نداشته باشیم.

انصاریفرد احتمال تغییر در کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس را رد نکرد و خاطرنشان ساخت: ابتدا باید با اعضای کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس صحبت کنم و اگر نیاز باشد در جهت تقویت و بهبود کار تغییراتی نیاز ایجاد خواهیم کرد.

وی در پایان از اعضای هیئت مدیره خواست مثل شروع کار تا پایان فصل همکاری و تعامل نزدیکی با وی داشته باشند تا بتوانند به کمک یکدیگر پرسپولیس را به اهدافش برسانند.