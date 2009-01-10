قرعه کشی مسابقات هندبال جام باشگاههای آسیا انجام شد/ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند

2

..به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی یازدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا با حضور رئیس کویتی کنفدراسیون هندبال آسیا و برخی از مسئولین آسیایی این رشته روز چهارشنبه در کویت برگزار شد تا حریفان 16 تیم باشگاهی این قاره مشخص شوند.

در این دوره از رقابتها که از 12 تا 14 فوریه سال 2009 در شهر "جده" عربستان برگزار می شود 16 تیم از کشورهای ایران(پارس جنوبی و فولاد مبارکه سپاهان)، عراق(الجیش و کرخه)، لبنان(السعد و صداقات)، قطر(السعد و الاهلی)،عربستان(الاهلی و النور)، کویت(القادسیه و فهاهل)، عمان(مسقط)، اردن(السالت)، بحرین(نجمه)، سوریه(نوایر) حضور دارند.

در این بین دو تیم فولادمبارکه سپاهان اصفهان و پارس جنوبی دارنده عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی بیستمین دوره لیگ برتر باشگاه های کشور در سال 86 به عنوان نمایندگان کشورمان در جام باشگاه های آسیا حضور دارند.

بر این اساس گروه های چهارگانه مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا در سال 2009 به شرح زیر است:

* گروه A:

القادسیه کویت، السعد قطر، مسقط عمان، الجیش عراق

* گروه B:

فولاد مبارکه سپاهان، الاهلی قطر، نوایر سوریه، صداقات لبنان

* گروه C:

السعد لبنان، الاهلی عربستان، کرخه عراق، النجمه بحرین

* گروه D:

النورعربستان، السالت اردن، پارس جنوبی ایران، فهاهل کویت

یازدهمین دوره رقابتهای هندبال جام باشگاه های آسیا 24 بهمن تا ششم اسفند ماه سال جاری در عربستان برگزار می شود.