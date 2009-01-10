مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

رهبر انقلاب: هدف نهایی اسرائیل نابود کردن اصل مقاومت است

آیت الله هاشمی رفسنجانی: وقایع غزه در تاریخ نظیر ندارد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: ایران بزرگترین چالش اوباما است

آخرین مهلت و شرایط ثبت نام دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی سال 88 اعلام شد



اعتماد:

ناکامی شورای امنیت در برقراری آتش بس در غزه، سخنگوی حماس: صدور قطعنامه به معنای پایان نبرد نیست

با استفاده از تریبون مجالس عزاداری رخ داد، آغاز حمایت انتخاباتی مداحان از احمدی نژاد

گفتگو با دکتر نهاوندیان: دولت طلب بخش خصوصی را بپردازد



اعتماد ملی :

وزیر اقتصاد: عملکرد اقتصادی ما قابل دفاع نیست

دبیرکل حزب اعتماد ملی در حرم مطهر حضرت امام (ره): بسیاری از تملق ها و چاپلوسی ها در کشور رایج شده است

با ماده 13 هدفمند کردن یارانه ها شکل می گیرد، نگرانی کارگران از افزایش نیافتن حقوق سالانه



ایران :

گزارش " ایران" از روند تاثیر قیمت های جدید مصالح در بخش ساختمان، کاهش 20 درصدی قیمت ساخت مسکن

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران تن از مردم قم: هر کاری برای کمک به فلسطین لازم باشد ، انجام می دهیم

از فردا در سایت رجا انجام می شود، فروش نوروزی بلیت قطارها در 3 روز

وزیر نفت: توافق گازی ایران و روسیه



ابرار:

رهبر انقلاب: باید با ادامه فشارهای سیاسی و مردمی دشمن را وادار به عقب نشینی کرد

مورالس: روزنامه و شبکه تلویزیونی راه می اندازم پولش با احمدی نژاد و چاوز

زیباری: اجازه نمی دهیم از خاک عراق برای حمله به دیگر کشورها استفاده شود



ابتکار:

مصوبه شورای امنیت برای جبران ناکامی های رژیم صهیونیستی؛ کارشناسان: شکست اسرائیل قطعی است

رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم: هر کاری برای فلسطین لازم باشد، انجام می دهیم

کارگروه ویژه دولت برای حل معضلات آموزش و پرورش تشکیل شد



اسرار:

رهبر انقلاب: دولت های اسلامی تبعات یاری نکردن مردم غزه را درک کنند

با تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت صورت گرفت؛ در خواست آتش بس فوری در غزه

سید محمد خاتمی: قدرت طلبی عامل جنایت های بزرگی است

اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب : فاجعه غزه رسوا کننده مدعیان دفاع از حقوق بشر است

کاهش 20 درصدی قیمت مسکن در سراسر کشور

رایزنی های لاریجانی در لبنان ، سوریه و اردن



پول:

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خبر داد: کاهش یک باره قیمت جهانی خوراکی های اساسی

آغاز فروش اینترنتی بلیت قطار سفرهای نوروزی

وزیر اقتصاد: عملکرد ما قابل دفاع نیست



تفاهم:

" حداقل دستمزد" باقی ماند ، نماینده کارگران: میانگین دستمزد باید 800 هزار تومان می شد

رهبر انقلاب تشریح کردند؛ نابودی مقاومت هدف اسرائیل و آمریکا

بخشنامه به مراکز معاینه فنی رسید؛ پارتی بازی ممنوع



جام جم:

رهبر معظم انقلاب: فاجعه غزه رسوا کننده مدعیان حقوق بشر است

فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی از 22 دی

اعزام 22 فرستاده ویژه رئیس جمهور برای حل مسائل غزه



جوان:

رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به اهداف پنهان رژیم صهیونیستی در غزه: دولت های عربی تبعات خطرناک اشتباهات امروز خود را درک کنند

خطیب جمعه تهران: مردم مصر برای بازگشایی گذرگاه رفح به میدان بیایند

جهرمی: مخالفت با حذف تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده



جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب دردیدار پرشور مردم قم: از هیچ کمکی به مردم مظلوم فلسطین دریغ نمی کنیم

اولین اعتراف رژیم صهیونیستی به شکست درغزه

آغاز فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی از فردا



حمایت:

مقام معظم رهبری خاطرنشان کردند: غزه رسوا کننده مدعیان دفاع از حقوق بشر

آیت الله هاشمی رفسنجانی: غزه تکرار پیام کربلا است

رئیس قوه قضائیه: سکوت خیانت بار مدعیان حقوق بشر در تاریخ ثبت خواهد شد

نوذری خبر داد: توافق ایران و روسیه برای سوآپ گاز



حیات نو:

ادامه رایزنی های تهران پیرامون حوادث غزه، در خواست شورای امنیت برای آتش بس فوری

وزیر اقتصاد: عملکرد اقتصادی ما قابل دفاع نیست

وزیر کار: حقوق و دستمزد سال آینده افزایش می یابد



خبر:

رهبر انقلاب از توطئه پنهان رژیم صهیونیستی پرده برداشت، استکبار به دنبال سیطره بر خاورمیانه " لبریز از ثروت "

وزیر نفت خبر داد: توافق ایران و روسیه برای سوآپ گازی از طریق خاک ایران

کاهش 20 درصدی قیمت مسکن در کشور، شرایط واگذاری زمین به کارمندان متقاضی خروج از کلان شهرها



خورشید:

رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: فاجعه غزه؛ رسوا کننده مدعیان دفاع از حقوق بشر

معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی: ایران یکی از 5 کشور برتر در تثبیت شن های روان است

تهران دیگر گنجایش ندارد، انتقال پایتخت از افق بهارستان



دنیای اقتصاد:

جهرمی خطاب به مجلس: "حذف افزایش دستمزد" را خط بزنید، نخستین عقب نشینی از طرح تحول

واکنش شدید و غیر منتظره دموکرات ها به طرح اقتصادی اوباما

نرخ سود بانکی کشف شده در بازار مشروع است



سرمایه:

مقایسه بودجه جاری سال 87 به قیمت ثابت سال 83 نشان می دهد، افزایش 30 درصدی هزینه جاری دولت

وزیر کار خطاب به مجلس مطرح کرد: درخواست عدم تصویب یا تعویق اجرای توقف افزایش حقوق کارگران

رشد 106 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی



سیاست روز:

مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم: ایران در کمک به فلسطین هر کاری لازم باشد انجام می دهد

سیاست روز بررسی می کند، فرار از شکست، سناریوی تازه صهیونیست ها

روسیه و اروپا در نبرد " گاز "



صدای عدالت:

رهبر انقلاب: باید دشمن را وادار به عقب نشینی کرد

روزنامه هاآرتص چاپ تل آویو: آنچه در غزه می گذرد جنایت جنگی و حماقت یک کشور است

سید محمد خاتمی: هدف امام حسین(ع) اعلام ناروایی وضع موجود و حرکت به سوی وضع مطلوب بود



قدس:

سرانجام پس از 14 روز شورای امنیت بدون محکوم کردن اسرائیل قطعنامه داد، " چسب زخم 1860" برای حمام خون در غزه

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با قدس: کاهش قیمت مسکن در نیم قرن اخیر بی سابقه است

توافق ایران و پاکستان بر سر فرمول جدید قیمت گاز



فرهنگ آشتی:

دستور جدید وزیر صنایع درباره محدودیت فعالیت شرکت های منتسب به صهیونیسم، تعلیق تا اطلاع ثانوی

در نامه ای به وزیر ارشاد ابراز شد، اعتراض زرتشتیان به فیلم " چارچنگولی"

مطرح شدن دوباره جابجایی پایتخت، زیر ساخت های کشور تحمل نمی کند



کاروکارگر:

رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم: نابودی مقاومت و سیطره بر خاورمیانه باطن جنایات غزه است

استانداران شمال کشور خواستار ممانعت دولت از واردات برنج و مرکبات شدند

پیش بینی افزایش 3/2 برابری سرانه تولید ناخالص داخلی کشور



کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم قم: ایران برای غزه از هیچ کاری دریغ نمی کند

چند ساعت پس از موافقت 14 عضو شورای امنیت با آتش بس ، اسرائیل: قطعنامه بی قطعنامه کشتار را ادامه می دهیم

استانداران شمالی کشور: دولت برنج و مرکبات وارد نکند

وطن امروز:

رهبر انقلاب : ایران به غزه کمک کرده و خواهد کرد

وزیر مسکن و شهرسازی خبر داد: برخورد جدی با دفاتر غیر قانونی نقشه کشی در پایتخت

سید حسن نصرالله: جنگ 33 روزه در برابر نبرد آینده مانند تفریح است



همبستگی:

مقام معظم رهبری با هشدار نسبت به پیامدهای بی اعتنایی برخی دولت های منطقه به حوادث غزه: دولت های اسلامی تبعات خطرناک یاری نکردن مردم غزه را درک کنند

مهدی کروبی: امام خمینی (ره) معتقد بودند نقد و تذکر در جامعه نعمت است

وزیر نفت خبر داد: توافق ایران و روسیه برای سوآپ گاز



همشهری:

رهبر انقلاب : مسئله فلسطین با این فاجعه آفرینی ها از بین نمی رود

فروش اینترنتی بلیت های نوروزی قطار از فردا



هدف واقتصاد:

مقام معظم رهبری با هشدار نسبت به پیامدهای بی اعتنایی برخی دولت های منطقه به حوادث غزه: باید با ادامه فشارهای سیاسی و مردمی ، دشمن را وادار به عقب نشینی کرد

در راستای عدالت و توزیع مناسب در آمد با شاخص های مطلوب فاصله داریم، حسینی: عملکرد اقتصادی ما قابل دفاع نیست

در بروکسل صورت گرفت: از سرگیری صادرات گاز روسیه به اروپا با حضور ناظران اروپایی

