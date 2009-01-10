مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:
رهبر انقلاب: هدف نهایی اسرائیل نابود کردن اصل مقاومت است
آیت الله هاشمی رفسنجانی: وقایع غزه در تاریخ نظیر ندارد
مشاور امنیت ملی کاخ سفید: ایران بزرگترین چالش اوباما است
آخرین مهلت و شرایط ثبت نام دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی سال 88 اعلام شد
اعتماد:
ناکامی شورای امنیت در برقراری آتش بس در غزه، سخنگوی حماس: صدور قطعنامه به معنای پایان نبرد نیست
با استفاده از تریبون مجالس عزاداری رخ داد، آغاز حمایت انتخاباتی مداحان از احمدی نژاد
گفتگو با دکتر نهاوندیان: دولت طلب بخش خصوصی را بپردازد
اعتماد ملی :
وزیر اقتصاد: عملکرد اقتصادی ما قابل دفاع نیست
دبیرکل حزب اعتماد ملی در حرم مطهر حضرت امام (ره): بسیاری از تملق ها و چاپلوسی ها در کشور رایج شده است
با ماده 13 هدفمند کردن یارانه ها شکل می گیرد، نگرانی کارگران از افزایش نیافتن حقوق سالانه
ایران :
گزارش " ایران" از روند تاثیر قیمت های جدید مصالح در بخش ساختمان، کاهش 20 درصدی قیمت ساخت مسکن
رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران تن از مردم قم: هر کاری برای کمک به فلسطین لازم باشد ، انجام می دهیم
از فردا در سایت رجا انجام می شود، فروش نوروزی بلیت قطارها در 3 روز
وزیر نفت: توافق گازی ایران و روسیه
ابرار:
رهبر انقلاب: باید با ادامه فشارهای سیاسی و مردمی دشمن را وادار به عقب نشینی کرد
مورالس: روزنامه و شبکه تلویزیونی راه می اندازم پولش با احمدی نژاد و چاوز
زیباری: اجازه نمی دهیم از خاک عراق برای حمله به دیگر کشورها استفاده شود
ابتکار:
مصوبه شورای امنیت برای جبران ناکامی های رژیم صهیونیستی؛ کارشناسان: شکست اسرائیل قطعی است
رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم: هر کاری برای فلسطین لازم باشد، انجام می دهیم
کارگروه ویژه دولت برای حل معضلات آموزش و پرورش تشکیل شد
اسرار:
رهبر انقلاب: دولت های اسلامی تبعات یاری نکردن مردم غزه را درک کنند
با تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت صورت گرفت؛ در خواست آتش بس فوری در غزه
سید محمد خاتمی: قدرت طلبی عامل جنایت های بزرگی است
اطلاعات:
رهبر معظم انقلاب : فاجعه غزه رسوا کننده مدعیان دفاع از حقوق بشر است
کاهش 20 درصدی قیمت مسکن در سراسر کشور
رایزنی های لاریجانی در لبنان ، سوریه و اردن
پول:
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خبر داد: کاهش یک باره قیمت جهانی خوراکی های اساسی
آغاز فروش اینترنتی بلیت قطار سفرهای نوروزی
وزیر اقتصاد: عملکرد ما قابل دفاع نیست
تفاهم:
" حداقل دستمزد" باقی ماند ، نماینده کارگران: میانگین دستمزد باید 800 هزار تومان می شد
رهبر انقلاب تشریح کردند؛ نابودی مقاومت هدف اسرائیل و آمریکا
بخشنامه به مراکز معاینه فنی رسید؛ پارتی بازی ممنوع
جام جم:
رهبر معظم انقلاب: فاجعه غزه رسوا کننده مدعیان حقوق بشر است
فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی از 22 دی
اعزام 22 فرستاده ویژه رئیس جمهور برای حل مسائل غزه
جوان:
رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به اهداف پنهان رژیم صهیونیستی در غزه: دولت های عربی تبعات خطرناک اشتباهات امروز خود را درک کنند
خطیب جمعه تهران: مردم مصر برای بازگشایی گذرگاه رفح به میدان بیایند
جهرمی: مخالفت با حذف تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده
جمهوری اسلامی:
رهبر انقلاب دردیدار پرشور مردم قم: از هیچ کمکی به مردم مظلوم فلسطین دریغ نمی کنیم
اولین اعتراف رژیم صهیونیستی به شکست درغزه
آغاز فروش اینترنتی بلیت قطارهای نوروزی از فردا
حمایت:
مقام معظم رهبری خاطرنشان کردند: غزه رسوا کننده مدعیان دفاع از حقوق بشر
آیت الله هاشمی رفسنجانی: غزه تکرار پیام کربلا است
رئیس قوه قضائیه: سکوت خیانت بار مدعیان حقوق بشر در تاریخ ثبت خواهد شد
نوذری خبر داد: توافق ایران و روسیه برای سوآپ گاز
حیات نو:
ادامه رایزنی های تهران پیرامون حوادث غزه، در خواست شورای امنیت برای آتش بس فوری
وزیر اقتصاد: عملکرد اقتصادی ما قابل دفاع نیست
وزیر کار: حقوق و دستمزد سال آینده افزایش می یابد
خبر:
رهبر انقلاب از توطئه پنهان رژیم صهیونیستی پرده برداشت، استکبار به دنبال سیطره بر خاورمیانه " لبریز از ثروت "
وزیر نفت خبر داد: توافق ایران و روسیه برای سوآپ گازی از طریق خاک ایران
کاهش 20 درصدی قیمت مسکن در کشور، شرایط واگذاری زمین به کارمندان متقاضی خروج از کلان شهرها
خورشید:
رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: فاجعه غزه؛ رسوا کننده مدعیان دفاع از حقوق بشر
معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی: ایران یکی از 5 کشور برتر در تثبیت شن های روان است
تهران دیگر گنجایش ندارد، انتقال پایتخت از افق بهارستان
دنیای اقتصاد:
جهرمی خطاب به مجلس: "حذف افزایش دستمزد" را خط بزنید، نخستین عقب نشینی از طرح تحول
واکنش شدید و غیر منتظره دموکرات ها به طرح اقتصادی اوباما
نرخ سود بانکی کشف شده در بازار مشروع است
سرمایه:
مقایسه بودجه جاری سال 87 به قیمت ثابت سال 83 نشان می دهد، افزایش 30 درصدی هزینه جاری دولت
وزیر کار خطاب به مجلس مطرح کرد: درخواست عدم تصویب یا تعویق اجرای توقف افزایش حقوق کارگران
رشد 106 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی
سیاست روز:
مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم: ایران در کمک به فلسطین هر کاری لازم باشد انجام می دهد
سیاست روز بررسی می کند، فرار از شکست، سناریوی تازه صهیونیست ها
روسیه و اروپا در نبرد " گاز "
صدای عدالت:
رهبر انقلاب: باید دشمن را وادار به عقب نشینی کرد
روزنامه هاآرتص چاپ تل آویو: آنچه در غزه می گذرد جنایت جنگی و حماقت یک کشور است
سید محمد خاتمی: هدف امام حسین(ع) اعلام ناروایی وضع موجود و حرکت به سوی وضع مطلوب بود
قدس:
سرانجام پس از 14 روز شورای امنیت بدون محکوم کردن اسرائیل قطعنامه داد، " چسب زخم 1860" برای حمام خون در غزه
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با قدس: کاهش قیمت مسکن در نیم قرن اخیر بی سابقه است
توافق ایران و پاکستان بر سر فرمول جدید قیمت گاز
فرهنگ آشتی:
دستور جدید وزیر صنایع درباره محدودیت فعالیت شرکت های منتسب به صهیونیسم، تعلیق تا اطلاع ثانوی
در نامه ای به وزیر ارشاد ابراز شد، اعتراض زرتشتیان به فیلم " چارچنگولی"
مطرح شدن دوباره جابجایی پایتخت، زیر ساخت های کشور تحمل نمی کند
کاروکارگر:
رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم: نابودی مقاومت و سیطره بر خاورمیانه باطن جنایات غزه است
استانداران شمال کشور خواستار ممانعت دولت از واردات برنج و مرکبات شدند
پیش بینی افزایش 3/2 برابری سرانه تولید ناخالص داخلی کشور
کیهان:
رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم قم: ایران برای غزه از هیچ کاری دریغ نمی کند
چند ساعت پس از موافقت 14 عضو شورای امنیت با آتش بس ، اسرائیل: قطعنامه بی قطعنامه کشتار را ادامه می دهیم
استانداران شمالی کشور: دولت برنج و مرکبات وارد نکند
وطن امروز:
رهبر انقلاب : ایران به غزه کمک کرده و خواهد کرد
وزیر مسکن و شهرسازی خبر داد: برخورد جدی با دفاتر غیر قانونی نقشه کشی در پایتخت
سید حسن نصرالله: جنگ 33 روزه در برابر نبرد آینده مانند تفریح است
همبستگی:
مقام معظم رهبری با هشدار نسبت به پیامدهای بی اعتنایی برخی دولت های منطقه به حوادث غزه: دولت های اسلامی تبعات خطرناک یاری نکردن مردم غزه را درک کنند
مهدی کروبی: امام خمینی (ره) معتقد بودند نقد و تذکر در جامعه نعمت است
وزیر نفت خبر داد: توافق ایران و روسیه برای سوآپ گاز
همشهری:
رهبر انقلاب : مسئله فلسطین با این فاجعه آفرینی ها از بین نمی رود
فروش اینترنتی بلیت های نوروزی قطار از فردا
هدف واقتصاد:
مقام معظم رهبری با هشدار نسبت به پیامدهای بی اعتنایی برخی دولت های منطقه به حوادث غزه: باید با ادامه فشارهای سیاسی و مردمی ، دشمن را وادار به عقب نشینی کرد
در راستای عدالت و توزیع مناسب در آمد با شاخص های مطلوب فاصله داریم، حسینی: عملکرد اقتصادی ما قابل دفاع نیست
در بروکسل صورت گرفت: از سرگیری صادرات گاز روسیه به اروپا با حضور ناظران اروپایی
