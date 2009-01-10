  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- آمار شهدای غزه به بیش از 800 نفر رسید

- حماس از سفر هیئتی از این جنبش برای بررسی آتش بس به مصر خبر داد

- اسر ائیل دفتر پرس تی وی را در نوار غزه مورد حمله قرار داد

- حماس اعلام کرد که دیگر محممود عباس را به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان به رسمیت نمی شناسد

- استقبال اردنیها از هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا

- باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرد که برقراری دیپلماسی با ایران دستور کار امنیت ملی واشنگتن قرار خواهد داشت.

- کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسیدگی مستقل به نسل کشی نوار غزه شد.

کد مطلب 813540

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها