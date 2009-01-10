اجرای 41 میلیارد ریال پروژه ساختمانی در مناطق نفت خیز جنوب

بیژن عالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این قراردادها حجم گسترده ای از انجام و تامین خدمات مورد نیاز پروژه ها ( تامین نیازمندی های خدماتی و انجام مطالعات مهندسی)، تامین کالا و عملیات اجرایی پروژه های عظیم و پیچیده به روش هایEP ، PC و EPC را شامل می شود.

وی ادامه داد: برآورد کل اعتبار پروژه های جاری مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 41 هزار و 607 میلیارد ریال است که تا کنون شش هزار و 680 میلیارد ریال از مجموع این اعتبارات هزینه شده است.

عالی پور تصریح کرد: افزون بر جذب سالیانه بخشی از اعتبارات تخصیص یافته به طرح ها و پروژه ها، مبالغ بسیاری نیز با اجرای پروژه های پشتیبانی حفاری و بهره برداری، از سوی مدیریت امور مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب جذب و هزینه می شود.

مدیر امور مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب یادآور شد: در سال های 1385 و 1386 و نیمه نخست امسال در مجموع حدود پنج هزار و 817 میلیارد ریال از اعتبارات تخصیص یافته به طرح ها و پروژه ها از سوی این مدیریت جذب و هزینه شده است.

عالی پور، طرح ها و پروژه‌های در دست انجام مدیریت مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب را به سه گروه طرح ها و پروژه‌های تولیدی، پشتیبانی و خدماتی تقسیم کرد و افزود: طرح های توسعه تسهیلات جدید بهر‌ه ‌برداری از میدان ‌های نفتی، طرح توسعه تاسیسات گاز و گاز مایع، طرح‌های جمع‌آوری، تراکم و انتقال گازهای همراه، تزریق گاز به مخازن و احداث و توسعه واحدهای نمکزدایی از جمله طرح ها و پروژه های در دست انجام در زمینه تولید نفت و گاز و مایعات گازی است.