صعود نفت،کرمان، زنجان و عمران گستر به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از دور برگشت این رقابتها روز جمعه با حضور 8 تیم در 2 گروه در سالن شهدای شهرک آزادی برگزار شد.

در پایان رقابتهای این هفته از گروه یک تیم های نفت تهران با 18 امتیاز و هیئت ووشو کرمان با 9 امتیاز و از گروه دو تیم های هیئت ووشو زنجان با 16 امتیاز و عمران گستر نور با 10 امتیاز به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

در مرحله نیمه نهایی 9 اسفند ماه نفت به مصاف عمران گستر نور می رود و هیئت ووشو زنجان با هیئت ووشو کرمان دیدار می کند. تیمهای برنده بازی فینال و تیمهای بازنده دیدار رده بندی را برگزار خواهند کرد.

در هفته پایانی دور برگشت روز گذشته در گروه یک رنگ فیروزه شیراز در مصاف با هیئت ووشو خراسان رضوی 6 بر 5 بازی را واگذار کرد. هیئت ووشو کرمان مقابل نفت تهران 10 بر بازنده از زمین خارج شد.

در گروه دوم نیز گاز آذربایجان شرقی 12 بر صفر عمران گستر نوررا شکست داد. هیئت ووشو خوزستان نیز با غیبت خود پیروزی تیم هیئت ووشو زنجان را رقم زد.

ضمن اینکه در دو دیدار معوقه رنگ فیروزه شیراز ابتدا مقابل نفت تهران 11 بر یک شکست خورد ولی هیئت ووشو کرمان را 8 بر4 شکست داد.

بهترین های هفته پایانی دور برگشت:

* فنی ترین تیم: نفت تهران

* تیم اخلاق: رنگ فیروزه

* بهترین سرپرست: امین جعفری(خراسان رضوی)

* پرامتیاز ترین بازیکن: فرشاد عربی (نفت تهران) با امتیاز 12/9

* بهترین مربی محمدرضا جعفری(نفت تهران)

* بهترین داور تالو:ابوالفضل ایزدفر(کرج)

* بهترین داور سانشو:امین فرزانه(گیلان)

در جریان برگزاری رقابتهای روز جمعه به مناسبت ایام محرم با همت سازمان لیگ و کمیته فرهنگی فدراسیون ووشو مراسم سوگواری در سالن شهدای شهرک آزادی برگزار شد.