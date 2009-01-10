60 درصد حوزه شهرستان سیاهکل را جنگل پوشانده است

محمد آقاجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت توسعه گردشگری در منطقه تاکید کرد و افزود: دهکده توریسی منطقه دیلمان، تله کابین آبی نام، تی تی کاروان سرا از جمله مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان گیلان است که مقدمات سرمایه گذاری این پروژه ها فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه سیاهکل از ظرفیت گردشگری و کشاورزی بالایی برخوردار است، اظهارداشت: این شهرستان از لحاظ کشاورزی، گردشگری، صنعتی و دامپروری از ظرفیتهای بالایی برخوردار است و از مناطق مهم استان محسوب می‌شود.

آقاجان زاده افزود: با ایجاد صنایع تبدیلی در بخشهای کشاورزی، صنعتی و دامپروری می‌توان به پیشرفت و رونق منطقه سرعت داد.

وی همچنین به نقش سرمایه گذاریها و بنگاههای زودبازده در کاهش بیکاری و شکوفایی منطقه اشاره کرد و هدف اصلی دولت از اجرای این طرح را تسهیل در روند سرمایه‌گذاری و جذب و حمایت از فعالان اقتصادی عنوان کرد.

فرماندار سیاهکل در ادامه با اعلام اینکه احداث کمربند شرقی استان گیلان سیاهکل را از بن بست خارج می کند، یادآورشد: احداث این پروژه می‌تواند سیاهکل را از بن‌بست خارج و در مسیر راه اصلی قرار دهد.

آقاجان زاده تاکید کرد: جاده سنگر به سیاهکل گام عظیم و شکوفایی اقتصاد سیاهکل ولاهیجان و شرق گیلان را به همراه دارد.

فرماندار شهرستان سیاهکل در ادامه از فعالیت شرکت روکش چوبی در سطح جنگهای سیاهکل خبر داد و افزود: این شرکت سالانه بخشی از درختان کهنسال را مورد بهره برداری قرار می دهد و برای منطقه مفید است.