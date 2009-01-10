برخورد دیپلماتیک با ایران دردستور کار/ مشوقهای اقتصادی درکنار تحریمها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکایی، باراک اوباما روز گذشته در یک سخنرانی ایران را تهدیدی واقعی برای کشورش توصیف کرد اما درعین حال گفت: واشنگتن باید بر روی طرح های دیپلماتیک با ایران کار کند.

وی گفت:"ما باید با ایران به صورت دیپلماتیک به عنوان مکانیزمی برای دستیابی به امنیت ملی خودمان برخورد کنیم.

وی بار دیگر تاکید کرد که آمریکا راه سخت اما مسیر دیپلماسی و سیاسی را با ایران در پیش می گیرد و در صدد است تا با مشوق های اقتصادی در کنار تهدید به تحریم های سخت تر این کشور را از غنی سازی اورانیوم منصرف سازد.