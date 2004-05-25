به گزارش خبرنگار مهر در قم وي كه در ديدار با جمعي از مسؤولان بسيج سازندگي كشور به مناسبت سالروز آزادي خرمشهر سخن مي گفت افزود: اخيراً شاهد بوديم كه برخي از منتخبين مردم در مجلس هفتم با كمترين تبليغ بيشترين رأي را آوردند و مردم به اين خاطر به آنان اعتماد كردند كه ديدند آنها براي خود به دنبال قدرت و منفعت طلبي نيستند.
آيتالله جوادي آملي تصريح كرد: در جهاني كه ما يك اقليت هستيم و اكثر كشورها عليه آرمان نظام اسلامي صفآرايي كردهاند، تنها با اتحاد ملي و توكل بر امدادهاي غيبي است كه ميتوانيم از انقلاب اسلامي محافظت كنيم.
وي افزود: همه ما بايد در راستاي ايجاد جامعه اي فاضل تلاش كرده و اين كشور را به دست صاحب واقعي خود بسپاريم و در اين راه مواظب باشيم، از بيتالمال ملت به خوبي و در جهت منافع آنان استفاده كرده و سعادت دنيا و آخرت خود را به وسيله خدمت به مردم به دست آوريم.
آيت الله جوادي آملي در پايان اظهار داشت: مسؤولان همواره بايد سيرة علمي و اخلاقي حضرت امام راحل و راه شهدا را مد نظر خود قرار دهند و چنانچه ببينند افراد فاسدي در كشور قصد ايجاد اختلال دارند، با امر به معروف و نهي از منكر آنها را به راه درست و خداپسندانه هدايت نمايند.
گفتني است: در اين ديدار سردار محمد صلاحي مسؤول بسيج سازندگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خصوص عملكرد صورت گرفته در راستاي سازندگي كشور توسط بسيج سازندگي، گزارشي ارائه كرد .
آيتا… جوادي آملي مهمترين اقدام مسؤولان را پرهيز از اسراف و تجملگرايي عنوان كرد و از آنان خواست با تمام تلاش خود در جهت رفع مشكلات مردم گام بردارند.
