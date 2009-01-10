افت تحصیلی در دانشجویان شهریه ای بیشتر است / دلایل افزایش افت تحصیلی

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدتی است که مقرر شده در دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم گروهی در زمینه افت تحصیلی دانشجویان فعالیت شود، گفت: موضوعاتی نظیر افت تحصیلی دانشجویان و یا بی علاقگی به رشته تحصیلی در قالب پایان نامه های دانشجویی و طرحهای تحقیقاتی استادان مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود: در دانشگاههای غیرانتفاعی یا دوره های شبانه دانشگاهها علی رغم اینکه هزینه های بالایی توسط خود دانشجویان برای تحصیل پرداخت می شود اما افت تحصیلی در دانشجویان شبانه یا غیرانتفاعی بیشتر از دانشجویان روزانه است و به نظر می رسد هزینه ای که صرف می کنند بدون اثر می ماند.

اشتیاق به اخذ مدرک؛ دلیل بی علاقگی به رشته تحصیلی

مسلمی نائینی درباره علل رواج کم علاقگی دانشجویان به رشته تحصیلی گفت: عدم شناخت کافی داوطلبان آموزش عالی از رشته های دانشگاهی باعث انتخاب نادرست آنها می شود بنابراین باید در فضاهای دبیرستانی و پیش دانشگاهی بیشتر درباره رشته های دانشگاهی اطلاع رسانی شود.

به اعتقاد مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، اشتیاق به اخذ مدرک یکی از دلایلی است که باعث می شود داوطلب آموزش عالی فقط به اعتبار اخذ مدرک در هر رشته ای که قبول شد، ثبت نام کند.

وی در این باره به مهر گفت: اینکه فرد دارنده مدرک دانشگاهی دارای برتری های آنچنانی شود و مدرک گرایی جای خود را به ارزش گذاری بر روی مشاغل دهد، منجر می شود برخی افراد جامعه صرف ورود به دانشگاه و دریافت مدرک دانشگاهی در رشته ای مشغول تحصیل شوند که اصلا علاقه ای به آن ندارند.

امکان انتخاب 100 رشته در کنکور؛ دلیلی دیگر برای بی علاقگی دانشجویان به رشته تحصیلی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: تنوعی که در زمان انتخاب رشته در اختیار داوطلب آموزش عالی قرار می گیرد از دیگر عواملی است که منجر به نارضایتی دانشجو از رشته اش می شود زیرا داوطلب در هنگام انتخاب رشته می تواند 100 کد رشته را انتخاب کند و بالاخره یکی از این رشته ها را قبول می شود و وارد دانشگاه می شود اما مشخص نیست که آیا داوطلب آموزش عالی واقعا نسبت به هر 100 رشته ای که انتخاب کرده است، آگاهی دارد یا خیر؟!

فرار از سربازی عامل افزایش افت تحصیلی در پسرها

مسلمی نائینی اظهار داشت: آنچه در پسران می تواند عاملی برای عدم رضایت از رشته تحصیلی یا افت تحصیلی به شمار آید این است که برخی پسران برای به تاخیر افتادن خدمت سربازی حاضرند با قبولی در هر رشته ای - حتی اگر شناخت و علاقه ای به آن رشته نداشته باشند - وارد دانشگاه شوند.

به اعتقاد مسلمی نائینی باید نحوه تذکر و فرصتی که به دانشجویان مشروطی در کمیسیون موارد خاص اعطا می شود به تاثیرگذارترین شکل باشد. به عنوان مثال می توان این تذکر را بر روی کارت متفاوت و ویژه ای خطاب به دانشجو ارائه کرد و در آن با عبارات مناسبی از وی خواست تا حواس خود را جمع کند و فرصت را از دست ندهد.