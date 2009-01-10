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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۸:۴۵

در پاسخ به مهر مطرح شد: واکنش وزیربهداشت به انتقادعباسپور ازعدم اجرای قانون افزایش ظرفیت کنکور

در پاسخ به مهر مطرح شد: واکنش وزیربهداشت به انتقادعباسپور ازعدم اجرای قانون افزایش ظرفیت کنکور

وزیر بهداشت در واکنش به انتقاد مجلس درباره عدم اجرای مصوبه 10 درصدی افزایش ظرفیت گفت: وزارت بهداشت بیش از 15 درصد در ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی افزایش داشته و قانون 10 درصد افزایش ظرفیت در دانشگاههای مادر را اعمال کرده است.

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال نشدن قانون 10 درصد افزایش ظرفیت دانشگاههای مادر در کنکور 87 گفت: وزارت بهداشت موظف است قوانین مصوب را اعمال کند و از همین رو پس از تشکیل گروهی در سازمان سنجش آموزش کشور برای اجرای قانون 10 درصد از وزارت بهداشت نیز نمایندگانی حضور داشتند و طبق مصوبات هر میزان افزایش ظرفیتی که به وزارت بهداشت ابلاغ شد را عمل کرده ایم.

وی اضافه کرد: افزایش ظرفیت بر اساس همان مصوبه که با هماهنگی سازمان سنجش صورت گرفت، عیناً در دانشگاههای علوم پزشکی و مطابق قانون عمل شده است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: میزان پذیرش دانشجو در سال 87 در مجموع دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت نسبت به سال 86 کاهش نداشت و حتی پیش از اعمال قانون 10 درصد افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر نیز میزان پذیرش در این دانشگاهها افزایش پیدا کرده بود.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت بیش از 15 درصد در ظرفیتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور افزایش داشته است.

علی عباسپور تهرانی فرد - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی پیش از این در گفتگو با مهر با بیان اینکه سازمان سنجش قانون افزایش 10 درصدی ظرفیت برای دانشگاههای مادر را اجرا نکرده است، گفت: اجرای قانون و نحوه عملکرد آن در خصوص تکمیل ظرفیت کنکور به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش می شود.

کد مطلب 813556

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