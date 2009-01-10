مشارکت 1.7 میلیارد دلاری ایران در میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان

حسین نقره کار شیرازی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر ایران در فاز اول توسعه میدان گازی شاه دنیز 10 درصد سهم دارد، گفت: در حال حاضر کشور ما جز شرکای استراتژیک و جدی این پروژه بین المللی به شمار می آید.

وی با تاکید بر این موضوع که ایران درخواست جدی خود را برای مشارکت در فاز دوم توسعه ای این میدان گازی به مقامات جمهوری آذربایجان اعلام کرده است، تبیین کرد: تمایل داریم در فاز دوم حداقل 10 درصد از سهم توسعه این میدان را در اختیار داشته باشیم.

به گفته نقره کار شیرازی به طور تقریبی ارزش 10 درصد از سهم در فاز دوم توسعه میدان شاه دنیز حدود 7/1 میلیارد دلار برآورد می شود.

معاون وزیر نفت افزود: فاز دوم میدان شاه دنیز درسال 2013 و 2014 میلادی به تولید خواهد رسید که هم اکنون تعداد زیادی از کشورها متقاضی خرید گاز از کنسرسیوم شاه دنیز هستند که ایران نیز در لیست متقاضیان قرار گرفته است.

به گزارش مهر، حوزه گازی شاه دنیز که بزرگ ترین منبع گاز طبیعی در جمهوری آذربایجان است به کنسرسیومی بین‌المللی تعلق دارد که 10 درصد سهام آن (معادل با سهم دولت جمهوری آذربایجان) متعلق به ایران است، شرکت بریتیش پترولیوم 5/25درصد، لوک اویل روسیه با10 درصد و شرکت استات اویل هیدرو نروژ با 5/25 درصد از دیگر سهامداران فاز اول این میدان گازی هستند.

حوزه گازی شاه دنیز در وسعتی حدود 860 کیلومتر مربع و در 70 کیلومتری باکو قرار دارد که عمق دریای خزر در آنجا به 600 متر می‌رسد.این حوزه گازی در سال 1999 میلادی کشف شد.

