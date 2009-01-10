تغییر رشته های اولویت دار برای اعزام دانشجو به خارج

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بر اساس آئین نامه ای که برای اعزام دانشجو به خارج از کشور اجرا می شود، اعزام تنها در رشته های اولویت دار و در مقطع دکتری برای دانشجویان نخبه دانشگاهها صورت می گیرد. همچنین به تدریج یک روند افزایشی در روند اعزام شاهد هستیم که این افزایش یک افزایش معنی دار و با کیفیت است.

مدیر کل امور بورس و اعزام دانشجو به خارج وزارت علوم افزود: رشته های اولویت دار برای اعزام دانشجو به خارج توسط وزارت علوم تعیین نمی شوند بلکه دانشگاهها سالانه رشته هایی را معرفی می کنند و وزارت علوم بر اساس نیاز دانشگاهها اجرا می کند.

وی درباره روند تعیین رشته های اولویت دار برای اعزام دانشجو به خارج کشور در این رشته ها گفت: اکنون هر ساله به اتفاق معاونت آموزشی دانشگاهها و همکاری استادان دانشگاههای کشور در رشته های اولویت داری که برای آنها دانشجو به خارج از کشور اعزام می شود تجدید نظر می کنیم.

مدیر کل امور بورس و اعزام دانشجو به خارج وزارت علوم افزود: ممکن است یک رشته در یک سال جزو رشته های اولویت دار برای اعزام دانشجو به خارج باشد و در سال دیگر به دلیل رفع نیازهای کشور آن رشته جزو رشته های اولویت دار قرار نگیرد لذا رشته های اولویت دار بر اساس نیازهای روز کشور با توجه به بازخوردهایی که از دانشگاهها می رسند، تعیین می شوند.

متکان اضافه کرد: دانشگاهها رشته های اولویت دار مدنظر خود را اعلام می کنند و معاون آموزشی وزارت علوم نیز به اداره کل امور بورس و اعزام دانشجو به خارج اعلام می کند. شورای تخصصی تحت عنوان شورای 5 گانه که گروههای فنی مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی و هنر را پوشش می دهند بر روی این رشته ها بررسیهای لازم را انجام می دهند بنابراین ممکن است سال به سال در رشته های اولویت دار تغییر ایجاد شود.