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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

با هدف بررسی طرح مبارک؛

هیئتی از رهبران حماس وارد قاهره شدند

هیئتی از رهبران حماس وارد قاهره شدند

هیئتی سه نفره از مقامات حماس روزگذشته برای بررسی طرح آتش بس مصر به قاهره سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، جنبش حماس روزگذشته اعلام کرد: جمال ابوهاشم، صلاح البردویل و ایمن طه  از مقامات جنبش حماس روزگذشته غزه را به مقصد قاهره ترک کردند.

این در حالی است عماد العلمی و محمد نصر دو تن از اعضای دفتر سیاسی حماس در خارج از سرزمینهای فلسطینی سه شنبه گذشته با عمر سلیمان رئیس دستگاه جاسوسی مصر دیدار کردند و به بحث و تبادل نظر درباره طرح آتش بس مصر پرداختند.

حسنی مبارک  رئیس جمهوری مصر هفته گذشته طرحی را با هدف برقراری آتش بس فوری بین فلسطینیها و اسرائیلی ارائه داد که بر اساس این طرح باید فورا بین فلسطینیها و اسرائیلیها آتش بس موقت برقرار شود به گونه ای که زمینه برای ارسال کمکهای بشر دوستانه به ساکنان غزه فراهم شود و به مصر هم اجازه تحرک بیشتر برای دستیابی به صلحی فراگیر و نهایی می دهد.

همچنین این طرح دو طرف فلسطینی و اسرائیلی را به برگزاری نشست فوری به منظور دستیابی به ضمانتهایی برای تکرار نشدن تجاوزات کنونی دعوت می کند.

دعوت مجدد مصر از تشکیلات خودگردان فلسطین و همه گروههای فلسطینی برای پاسخ دادن به تلاشهای مصر به منظور محقق شدن آشتی فلسطینی از دیگر موضوعات مندرج در طرح حسنی مبارک است.

رژیم صهیونیستی ازهفتم دی ماه ( 27 دسامبر 2008 ) تا امروز به حملات بی امان و وحشیانه خود علیه رژیم صهیونیستی ادامه داده است که بر اثر این حملات تا کنون بیش از 800 تن شهید و بیش از سه هزار 300 تن هم زخمی شدند.

کد مطلب 813561

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