هیئتی از رهبران حماس وارد قاهره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، جنبش حماس روزگذشته اعلام کرد: جمال ابوهاشم، صلاح البردویل و ایمن طه از مقامات جنبش حماس روزگذشته غزه را به مقصد قاهره ترک کردند.

این در حالی است عماد العلمی و محمد نصر دو تن از اعضای دفتر سیاسی حماس در خارج از سرزمینهای فلسطینی سه شنبه گذشته با عمر سلیمان رئیس دستگاه جاسوسی مصر دیدار کردند و به بحث و تبادل نظر درباره طرح آتش بس مصر پرداختند.

حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هفته گذشته طرحی را با هدف برقراری آتش بس فوری بین فلسطینیها و اسرائیلی ارائه داد که بر اساس این طرح باید فورا بین فلسطینیها و اسرائیلیها آتش بس موقت برقرار شود به گونه ای که زمینه برای ارسال کمکهای بشر دوستانه به ساکنان غزه فراهم شود و به مصر هم اجازه تحرک بیشتر برای دستیابی به صلحی فراگیر و نهایی می دهد.

همچنین این طرح دو طرف فلسطینی و اسرائیلی را به برگزاری نشست فوری به منظور دستیابی به ضمانتهایی برای تکرار نشدن تجاوزات کنونی دعوت می کند.

دعوت مجدد مصر از تشکیلات خودگردان فلسطین و همه گروههای فلسطینی برای پاسخ دادن به تلاشهای مصر به منظور محقق شدن آشتی فلسطینی از دیگر موضوعات مندرج در طرح حسنی مبارک است.

رژیم صهیونیستی ازهفتم دی ماه ( 27 دسامبر 2008 ) تا امروز به حملات بی امان و وحشیانه خود علیه رژیم صهیونیستی ادامه داده است که بر اثر این حملات تا کنون بیش از 800 تن شهید و بیش از سه هزار 300 تن هم زخمی شدند.