به گزارش خبرنگار مهر، "وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به پایان ساخت مستند "خشتها و آینهها"، "آواز گنجشکها" نامزد دریافت جایزه از مراسم ایمیج، گفتگو با آشا محرابی و نگاهی به فیلم "مکس پین". تازهترین اخبار از جشنواره فیلم فجر، گپی با امرالله احمدجو، پنج نمایش در مجموعه تئاتر شهر، چند یادداشت و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به واکنش اهالی فرهنگ و هنر و ادب به مظلومیت مردم غزه و ادامه همدردی سینماگران با مردم مظلوم غزه. تکاپوی دوباره برای تدارک جشنواره فیلم فجر، از سر گیری کار تئاتر شهر، "آواز گنجشکها" نامزد بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان جایزه ایمیج، نمایشگاه آثار کاریکاتور با موضوع مقاومت غزه و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
"فرهنگ آشتی" در صفحه اطلاع رسانی میپردازد به حریق در خیمهگاه عاشورا، اعتراض زرتشتیان به فیلم "چارچنگولی"، لغو نشستهای پژوهشی "منولوگ" و اخبار کوتاه. معرفی برگزیدگان انجمن منتقدان و کارگردانان آمریکا، اعلام نامزدهای بفتا، یادداشت و اخبار کوتاه از سینمای جهان در صفحه سینما و تلویزیون، گفتگوی بابک حمیدیان با پگاه آهنگرانی در صفحه سینما، در حاشیه اجراها و گردهمایی پژوهشی "منولوگ" در صفحه تئاتر و چند یادداشت در صفحه پایانی منعکس شده است.
"خورشید" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به نشست نقد و بررسی کتاب "جغرافیای رازها"، دومین مجموعه اجراهای رادیو تئاتر با حضور هنرمندان رادیو، گفتگو با محمود عبدالحسینی، گزارشی از میزگرد نقد کتاب "فیلسوف گفتگو" و اخباری از حوزه ادبیات. چند یادداشت و معرفی کمال تبریزی به عنوان چهره روز در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.
"جامجم" در صفحه رسانه میپردازد به پخش مجموعه "آخرین دعوت" از امشب، حضور پررنگ العالم در غزه، روی خط جشنواره، سینمای برتر در شبکه جهانی جامجم و اخبار کوتاه. بررسی وضعیت تئاتر دینی در ایران در صفحه تئاتر و بیانیه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و معرفی برنامههای امروز شبکههای سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.
"همشهری" در صفحه سینما میپردازد به گزارشی از حضور بینالمللی سینمای ایران در سال 87 و یادداشتی در این خصوص. آتش در خیمهگاه عاشوراییان، حضور هنرمندان در جشنواره تجسمی فجر، یادداشتی از مسعود کرامتی و اخباری کوتاه از بهروز غریبپور، اکبر زنجانپور، شادمهر راستین و فیلمهای در راه جشنواره فجر در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.
"اعتماد ملی" در صفحه هنر میپردازد به گفتگو با حمیدرضا صدر درباره جشنوارههای خارجی سینمایی و یادداشتی بر فیلم "آتش سبز". مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، پیشنهاد کتاب شعر "سکوتت آینده من است"، آغاز گمانهزنی درباره جوایز اسکار هشتاد و یکم، گپی با هرمز هدایت، "آواز گنجشکها" در میان نامزدهای جشنواره ایمیج، اخباری از جشنواره فیلم فجر و آتشسوزی در خیمهگاه تئاتر شهر در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.
"اعتماد" در صفحه پایانی میپردازد به حرفهای رئیس شورای صنفی نمایش درباره ادامه اکران فیلمهای در حال نمایش، معرفی برگزیدگان جوایز منتقدان آمریکا، ساخت فیلم "تلفن همراه رئیس جمهور" به کارگردانی کمال تبریزی، درباره مستند "خشتها و آینهها"، اجرای نمایش "آنتیگونه" از 13 بهمن، یادداشتی از فرهاد توحیدی، در حاشیه مناقشه محمدرضا اصلانی و امیر قادری و اخبار کوتاه.
"حیات نو" در صفحه پایانی میپردازد به نگاهی به حاشیههای آخرین برنامه کانون فیلم معناگرا، "میلیونر زاغهنشین" بهترین فیلم از نگاه منتقدان، کمیک استریپها در صدر نامزدهای اولیه اسکار جلوههای ویژه، برپایی بازار بینالمللی فیلم در بهمنماه، ساخت موسیقی "ملک سلیمان" توسط ارکستر فیلارمونیک و اخبار کوتاه.
"جوان" در صفحه پایانی میپردازد به مقاومت غزه از نگاه کاریکاتوریستهای جهان، فیلمبرداری صحنههای اصلی "عصر روز دهم" در کربلا، "آواز گنجشکها" نامزد بهترین فیلم غیر انگلیسی جوایز ایمیج، مرور فیلمهای اکران پاییز، اجرای پنج نمایش در تئاتر شهر، آتشسوزی در خیمهگاه تئاتر شهر، روی خط فرهنگ و اخبار کوتاه.
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