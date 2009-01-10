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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۹:۵۸

تصویب تأسیس پارک زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی

تصویب تأسیس پارک زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: پارک علم و فناوری زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است اما اجرای آن نیاز به بودجه دارد.

دکتر محمد حسین مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مراحل اجرای راه اندازی پارک علم و فناوری زیست فناوری افزود:  مبلغ 20 میلیارد تومان اعتبار باید برای تأمین هزینه خریداری زمین اصلی و تجهیزات و فضای فیزیکی (47 هکتار) به وزارت دفاع پرداخت شود تا زمین و تجهیزات مربوط به پارک زیست فناوری پاستور اختصاص یابد.

وی افزود: این 20 میلیارد تومان اعتبار تنها به فضای فیزیکی مربوط می شود و سایر مراحل اجرایی نیز به اعتبار نیاز دارد.

مدرسی گفت: اساسنامه پارک زیست فناوری پاستور تدوین شده و پس از آماده شدن فضای فیزیکی سایر مسائل مورد نیاز نیز حل خواهد شد.

کد مطلب 813563

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