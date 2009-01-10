تصویب تأسیس پارک زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر محمد حسین مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مراحل اجرای راه اندازی پارک علم و فناوری زیست فناوری افزود: مبلغ 20 میلیارد تومان اعتبار باید برای تأمین هزینه خریداری زمین اصلی و تجهیزات و فضای فیزیکی (47 هکتار) به وزارت دفاع پرداخت شود تا زمین و تجهیزات مربوط به پارک زیست فناوری پاستور اختصاص یابد.

وی افزود: این 20 میلیارد تومان اعتبار تنها به فضای فیزیکی مربوط می شود و سایر مراحل اجرایی نیز به اعتبار نیاز دارد.

مدرسی گفت: اساسنامه پارک زیست فناوری پاستور تدوین شده و پس از آماده شدن فضای فیزیکی سایر مسائل مورد نیاز نیز حل خواهد شد.