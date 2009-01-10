طنز 90 شبی شبکه سه به دلیل کمبود بودجه تولید نشد

علی‌اصغر پورمحمدی درباره دلیل کاهش پخش مجموعه‌های ایرانی در شبکه سه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به تعریف شبکه سه برای مخاطبان جوان، از ابتدای سال با یک برنامه‌ریزی متنوع سعی داشتیم برنامه‌های جذاب برای مخاطبان جوان تولید کنیم که بخشی از آنها محقق شد، اما بخشی دیگر از ایده‌های جذاب به دلیل کمبود بودجه اجرا نشد.

وی در ادامه افزود: قصد داشتیم در طول هفته چند مجموعه و فیلم ایرانی پخش کنیم، اما تولید برخی پروژه‌ها به دلیل کمبود بودجه به سال آینده موکول شد. همچنین یک مجموعه طنز 90 شبی و یک مسابقه جذاب در قالبی متفاوت طراحی کرده بودیم که نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.

مدیر شبکه سه درباره تولید مجموعه‌ای با محوریت حضرت زینب (س) که فصل تابستان خبر آن را داده بود گفت: سفارش تولید مجموعه‌ای با محوریت حضرت زینب (س) داده شده و تاکنون طرح‌های مختلف در این باره به دست ما رسیده است. ولی هنوز طرحی که بتواند نظر ما را تامین کند به شبکه ارائه نشده است.

پورمحمدی در پایان درباره حضور فرزاد حسنی در شبکه سه گفت: او در ایام عیدهای قربان و غدیر با هماهنگی معاونت سیما در شبکه یک برنامه‌ای اجرا کرد و احتمال دارد در شبکه سه هم برنامه‌ای داشته باشد، اما زمان آن مشخص نیست.