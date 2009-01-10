تاکید رئیس ناسا بر بازنشستگی شاتلهای فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ریاست سازمان ناسا با ذکر اینکه هزینه ادامه یافتن فعالیتهای شاتل فضایی آمریکا به صورت سالانه 3 بیلیون دلار بوده و در کنار آن باید ریسک تصادفات مرگبار این شاتل را نیز در نظر داشت بر بازنشستگی هر چه زودتر شاتل های ناسا تاکید کرد.

مایکل گریفین اظهار داشت: سازمان ناسا به دنبال دلایلی محکم و قانع کننده برای ادامه فعالیتهای این شاتل فضایی است و در غیر این صورت این سازمان به منظور حمل و نقل فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی از کشور روسیه کمک خواهد گرفت.

پس از سانحه دلخراش کلمبیا در سال 2003، جرج بوش رئیس جمهور آمریکا از التزام آمریکا به بازگشت به ماه و نیاز به بازنشستگی شاتل های فضایی سخن گفت. در عین حال باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشنهاد تاخیر در زمان بازنشستگی این شاتل ها را ارائه کرده است. وی از فاصله زمانی ممکن میان زمان بازنشستگی و آغاز به کار شاتل جدید ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس برنامه های جدید زمان بندی شده ناسا، شاتل جدید این سازمان که با استفاده از راکت "آرس 1" پرتاب خواهد شد تا ماه مارچ سال 2015 آماده نخواهد شد. با این حال به گفته گریفین در صورتی که ناسا بالغ بر 3 بیلیون دلار هزینه تکمیل این شاتل را فراهم آورد زمان تکمیل آن یک سال به جلو خواهد افتاد.

به گفته ریاست سازمان ناسا، با وجود اینکه پرواز مجدد شاتلهای ناسا ریسک بالایی را در بر داشته و می تواند به مرگ سرنشینان آن منجر شود، تصمیم گیری نهایی به عهده رئیس جمهور و مجلس جدید این کشور خواهد بود.

بر اساس گزارش AP، در حال حاضر این سازمان دارای 3 شاتل دیسکاوری، آتلانتیس و اندیور بوده و بر اساس برنامه زمانبندی شده این سه شاتل 9 پرواز را در برنامه فعالیتهای خود خواهند داشت. این در حالی است که در صورت انجام 5 پرواز از میان این 9 ماموریت، زمان اولین پرواز شاتل جدید به دلیل ترافیک پایگاه های فضایی و راکتهای حمل شاتل ها به تاخیر خواهد افتاد.

تاکنون بهترین راه حل ارائه شده به منظور تسریع در بازنشستگی شاتلهای ناسا افزایش یک سال به مدت فعالیتهای آنها و تسریع فرایند تولید شاتل جدید به منظور کاهش فاصله زمانی میان این دو فرایند است که هزینه مورد نیاز آن 6 بیلیون دلار خواهد بود و تنها در صورت فراهم آمدن آن طی چند ماه آینده، انجام این طرح ممکن خواهد شد.