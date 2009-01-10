فرافکنی چنی در آستانه ترک کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، دیک چنی در مصاحبه با آسوشیتدپرس در تکرار ادعاهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران با ادامه برنامه غنی سازی همچنان به دنبال ساخت سلاح هسته ای است.

معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه اظهارت بی اساس خود گفت : ایران برنامه غنی سازی اورانیوم را ادامه می دهد بنابراین آنها می توانند بمب تولید کنند. یکی از مواردی که من نگران آن هستم ارتباط ایران با گروههایی همچون حماس و حزب الله از یکسو و از سوی دیگر تلاش ایران برای تولید سلاح است و من فکر می کنم که این ارتباط یک چشم انداز وحشتناک است.

چنی در ادامه خواستار اعمال تحریمهای اقتصادی جدیدی علیه ایران با هدف متوقف شدن برنامه هسته ای تهران از سوی جامعه جهانی شد.

چنی در ادامه به پرونده هسته ای کره شمالی نیز اشاره کرد و گفت : کره شمالی آنگونه که در مذاکرات شش جانبه توافق کرده بود به تعهدات خود درباره متوقف کردن همه برنامه های هسته ایش عمل نکرده و به نظر می رسد پیونگ یانگ در حال ادامه فعالیهای سابق خود است. علاوه بر آن کره شمالی به سوریه کمک کرده تا یک راکتور هسته ای بسازد.

اظهارات چنی در این مصاحبه همگی بر اساس گمانه زنیهایی است که تا کنون صحت آنها ثابت نشده و آمریکا نیز تا کنون سندی برای اثبات آنها ارئه نکرده و به نظر می رسد هدف چنی از این سخنان نشان دادن وفاداری به سیاستهای نومحافظه کاران و سرسپردگی به صهیونیست بوده است.