محمد دهقان که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با انتقاد از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اظهار داشت: توقع مردم و توقع من به عنوان یک نماینده مجلس در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی محقق نشده است .

وی یاد آور شد: ما در مجلس هفتم طرحی را به تصویب رساندیم مبنی بر اینکه خبرنگاران باید در زمان رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی در دادگاه حضور داشته باشند، ضمن اینکه طرح اعلام اسامی مفسدان اقتصادی نیز درمجلس هفتم به تصویب رسید که هیچکدام اجرا نشده اند.

نماینده مردم چناران اضافه کرد: اجرای طرح حضور خبرنگاران در دادگاه های جرایم اقتصادی مستلزم این است که قوه قضاییه و مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی اعلام کنند که فلان موضوع در فلان شعبه در حال رسیدگی است تا رسانه ها بتوانند حاضر شوند اما این کارانجام نمی شود، به نظر من هم رسانه ها کوتاهی کرده اند وهم مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی کوتاهی کرده که زمان رسیدگی به پرونده ها را اعلام نمی کند.

وی با بیان اینکه گاهی برخی اسامی به عنوان مفسدان اقتصادی اعلام می شود، تصریح کرد: با توجه به عدم شفافیت در رابطه با اعلام اسامی مفسدان ، آن توقعی که قانون از قوه قضاییه و مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی داشته محقق نشده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم ادامه داد: درمجلس طرحهای مختلفی داشتیم که برخی به نتیجه رسیده وبرخی به نتیجه نرسیده وصحبت هایی هم توسط هیئت رئیسه مجلس هشتم می شود اما هیچ اقدامی در مجلس هشتم در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندیده ایم .

وی ادامه داد : خوب است رئیس مجلس هشتم به عنوان مخاطب فرمان رهبری توضیح بدهد که آن ستادی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شده تا کنون چه کاری انجام شده است،چون به نظرنمی رسد برخی افراد که در این ستاد انتخاب شده اند انگیزه ای برای این کار داشته باشند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه دولت هم هیچ کاری برای مبارزه با فساد انجام نداده است، گفت: به جز مطالبی که گفته می شود و شعارهایی خوبی که داده می شود کار خاصی ندیده ایم ، هرچند لایه بالایی دولت یعنی سطوح بالای مدیریتی دولت انسان های عدالتخواه و ضد فساد هستند اما دولت نتوانسته برای مبارزه با فساد سیستم ایجاد کند و با توجه به اینکه بیشترین بودجه و امکانات در اختیار دولت است برای مبارزه با فساد به سیستم نیاز است.

دهقان با تاکید بر اینکه اقدامات دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی اقداماتی غیر نهادینه شده است بیان داشت: نتیجه کم ارادگی یا بی ارادگی قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی این شده که رتبه فساد هر سال بالاتر می رود و طبق اعلام سازمان شفافیت بین المللی رتبه ایران امسال دربین 180 کشور141 است ضمن اینکه 5 سال قبل رتبه ایران 92 بود.

وی با بیان اینکه فساد در کشور در حال سیستمی شدن است، تاکید کرد: مرتب رهبر انقلاب بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید می کنند و هویت اسلامی نظام منوط به این است که درون نظام صاف باشد و اگر فساد زیاد شد ارزش ها ذبح می شوند و آن وقت نظام فقط ظاهر خواهد داشت.

وی درخصوص شعارهای اعلام شده برخی مقامات برای مبارزه با فساد اقتصادی که تاکنون مطرح می شد خاطرنشان کرد: وقتی سیستم نباشد و مبارزه با فساد در حد حرف باشد هرچند نیت خیر باشد اما کار به جایی نمی رسد.

دهقان افزود: به نظر من برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید کار از سطح سران قوا فراتر رود چون وضعیت فعلی اصلا خوب نیست و یک اراده جدی تر و قوی تری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید وجود داشته باشد و به نظر می رسد ایجاد یک ساختار و سازمان فراقوه ای برای این موضوع ضروری است و خیلی از کشورهایی که در مبارزه با فساد اقتصادی موفق بوده اند ساختار فراقوه ای ایجاد کرده اند.

این نماینده مجلس در خاتمه گفت: مباحثی که مطرح می شود مبنی بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث فرار سرمایه می شود به لحاظ علمی مردود است و اتفاقا موجب امنیت سرمایه گذاری می شود و برای هرکار اقتصادی اگر روش نا سالم طی شود در این صورت امنیت اقتصادی به هم می خورد و کسی حاضر به سرمایه گذاری نخواهد بود.