15 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد ملی پوش شده اند

علی همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این دانشجویان در رشته های والیبال، جودو، فوتسال، تکواندو، ووشو، کاراته و دو و میدانی به عضویت تیمهای ملی جمهوری اسلامی ایران در آمده اند.

وی افزود: از میان این ملی پوشان مجتبی غیاثی گندمانی در رشته والیبال در رده سنی نوجوان به عنوان فنی ترین بازیکن جهان و آسیا انتخاب شد و در رشته فوتسال ایران به قهرمانی آسیا دست یافت .

همتیان بیان داشت: در رشته ورزشی جودو بانوان نیز سمیه حیدری و در رشته جودو مردان نیز چندین جودوکار دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد موفق به پوشیدن پیراهن تیم ملی شده اند .

مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد عنوان کرد: در زمان حاضر تیم فوتسال دانشجویان و کارکنان این دانشگاه به عنوان یکی از سه تیم برتر منطقه ای و کشوری به حساب می آید .

وی عنوان کرد: در این دانشگاه 13 رشته ورزشی برای دانشجویان پسر و هشت رشته برای دانشجویان دختر فعال است .

همتیان همچنین یادآور شد: این دانشگاه به دنبال راه اندازی رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی است و در این زمینه رایزنی هایی نیز صورت گرفته است .

دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد بیش از هفت هزار و 300 دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی دارد.