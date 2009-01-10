ریکارد و کرویف نامزدهای مربیگری "بنیادکار"

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرانک ریکارد به احتمال فراوان جانشین زیکو در تیم بنیادکار خواهد شد که موضوع پیوستنش به تیم فوتبال زسکا مسکو قوت گرفته است.

بر پایه گزارش Sport.ru، مسئولان باشگاه ازبکستانی به دنبال یافتن جایگزین مناسبی برای مربی 55 ساله برزیلی خود هستند. ریکارد از پایان فصل گذشته که از بارسا جدا شد تا به حال بدون تیم است. او مورد توجه تیم‌های چلسی، میلان و حتی رئال مادرید نیز هست.

این در حالی است که یوهان کرویف هم در فهرست تیم ازبکستانی قرار دارد اما این اسطوره فوتبال هلند از سال 1996 که از مربیگری تیم فوتبال بارسلونا کناره‌گیری کرده تا به حال هدایت هیچ تیمی را عهده‌دار نشده است.

بنیادکار (کوروچی) ازبکستان در گروه D رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های سپاهان ایران، الشباب امارات و الاتفاق عربستان هم‌گروه است.