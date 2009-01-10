نامزدهای جوایز انجمن طراحان هنری آمریکا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "مورد عجیب بنجامین باتن"، "بچه عوضی"، "تردید"، "فراست / نیکسن" و "میلک" در بخش فیلم تاریخی در سیزدهمین دوره جوایز سالانه ADG رقابت میکنند.
نامزدهای بخش فیلم فانتزی شامل "شوالیه تاریکی"، "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین"، "آیرون من"، "وقایعنگاری اسپایدرویک" و "وال - ای" هستند و "پس از خواندن بسوزان"، "گران تورینو"، "مایه آرامش"، "میلیونر زاغهنشین" و "کشتیگیر" در بخش بخش فیلم معاصر شانس دریافت جایزه را دارند.
ADG در بخش تلویزیون، مراسم اعطا جوایز و آگهیهای تبلیغاتی نیز نامزدهای خود را اعلام کرده است. امسال جرج لوکاس سازنده مجموعه فیلمهای "جنگهای ستارهای" جایزه دستاورد چشمگیر در تصویرپردازی سینمایی این انجمن را دریافت میکند و جایزه یک عمر دستاورد به پل سیلبرت میرسد.
اعضا انجمن طراحان هنری آمریکا رای نهایی خود را 12 فوریه (24 بهمن) اعلام می کنند و مراسم اعطا جوایز این انجمن 14 فوریه (26 بهمن) در هتل بورلی هیلتن لس آنجلس برگزار میشود.
سال گذشته در بخش فیلم تاریخی "خون بپا میشود"، در بخش فیلم فانتزی "قطبنمای طلایی" و در بخش فیلم معاصر "پیرمردها کشوری ندارند" برنده جوایز ADG شدند.
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