یک گل سامره و دو گل کاظمیان در شب شکست عجمان/ گلزنی رجب زاده

به گزارش خبرگزاری مهر، دور چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات شب گذشته با برگزاری پنج بازی در گروه‌های سه‌گانه پیگیری شد که با پیروزی تیم‌های الوحده، الخلیج، العین و الاهلی همراه بود.

در جذاب ترین دیدار شب گذشته تیم فوتبال الاهلی در ورزشگاه خانگی‌اش با نتیجه 5 بر3 از سد عجمان گذشت تا موفقیت‌های خود در لیگ برتر امارات را در جام اتحادیه باشگاه‌های این کشور نیز ادامه دهد. برای الاهلی در این بازی حسنی عبدربه (32)، حسن علی ابراهیم (44)، باری (48 و 49) و سزار کلدرسون (71) گلزنی کردند و گل‌های تیم عجمان نیز توسط علی سامره (4) و جواد کاظمیان (80 و 85) به ثمر رسید.

علاوه بر سه گلی که سامره و کاظمیان در بازی شب گذشته عجمان مقابل الاهلی به ثمر رساندند، مهدی رجب زاده نیز دیشب در نقش یک گلزن ظاهر شد. او در بازی الظفره مقابل العین که با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید، تک گل الظفره را در دقیقه 30 وارد دروازه الشباب کرد.

- نتایج کامل دیدارهای دور چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

گروه A

* الشارجه صفر - الوحده یک

گل: آندری لوسیانو سیلوا (13)

* الظفره یک - الشباب یک

گل‌ها: مهدی رجب زاده (30) برای الظفره و مارکوس آسانسائو (65) برای الشباب

جدول رده بندی:

1- الوحده 7 امتیاز، 2- الشباب 5 امتیاز، 3- الظفره 2 امتیاز، 4- الشارجه یک امتیاز

گروه B

* الخلیج 2 - الشعب صفر

گل‌ها: محمد مال الله (52 و 80)

* الجزیره 4 - الوصل صفر

گل‌ها: رافائل سوبیس (10 و 30) و فرناندو بایانو (58 و 74)

- بازی فوق چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد.

جدول رده بندی:

1- الجزیره 9 امتیاز، 2- الخلیج 4 امتیاز، 3- الوصل 2 امتیاز، 4- الشعب یک امتیاز

گروه C

* النصر صفر - العین یک

گل: گئورگی والدیویا (41)

* الاهلی 5 - عجمان 3

گل‌ها: حسنی عبدربه (32)، حسن علی ابراهیم (44)، باری (48 و 49) و سزار کلدرسون (71) برای الاهلی و علی سامره (4) و جواد کاظمیان (80 و 85) برای عجمان

جدول رده بندی:

1- العین 7 امتیاز، 2- الاهلی 4 امتیاز، 3- النصر 3 امتیاز- تفاضل گل صفر، 4- عجمان 3 امتیاز- تفاضل گل 2-