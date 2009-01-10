نتیجه پژوهش وزارت علوم درباره افت تحصیلی دانشجویان نگران کننده است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پژوهش برای راهکارهای کاهش بی علاقگی دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و کاهش افت تحصیلی در میان دانشجویان یکی از موضوعاتی است که در راستای صیانت از سرمایه گذاری در حوزه وزارت علوم، ارتقای سطح انگیزش تحصیلی و روشن تر حرکت کردن در راستای تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای رفع نیازمندیهای جامعه لازم بود.

وی اضافه کرد: پژوهشی که بر اساس آن درصد دانشجویانی که در رشته ای غیر از رشته مورد علاقه شان تحصیل می کنند، مشخص شده است در وزارت علوم با نظارت شخص وزیر علوم انجام شده و جامعه آماری بسیار پراکنده و گسترده ای داشته و شاید یکی از بهترین پژوهشها و دستاوردهای وزارت علوم بوده تا بتواند بحث های مرتبط با تربیت نیروی انسانی را ساماندهی کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: این پژوهش که در وزارت علوم انجام شده کمک می کند تا وزارت علوم راهکارهایی را نیز تدبیر کند تا دانشجویانی که به رشته تحصیلی شان علاقمند نیستند امکان تغییر رشته پیدا کنند و در رشته مورد علاقه شان ادامه تحصیل دهند. این امکان تغییر رشته می تواند به ادامه تحصیل با انگیزه بالاتر کمک کند.

فاطمه آجرلو با بیان اینکه "برخی از دانشجویان به دلیل برخورداری از معافیت تحصیلی حاضر به تحصیل در هر رشته ای می شوند، خواه رشته مورد علاقه شان باشد یا نه!" به مهر گفت: البته این دسته از افراد برای ایجاد تاخیر در اعزام به خدمت سربازی دست به اینگونه انتخابها می زنند اما برخی نیز به دلیل اینکه فرصت چندانی برای مطالعه عمیق جهت قبولی در رشته مورد علاقه شان ندارند چنین اقدامی می کنند.