مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- " جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا به دنبال دفاع از سياست گذاريهاي خود در مورد جنگ عراق شب گذشت در كالج جنگ ايالت پنسيلوانيا سخنراني كرد و آينده مورد نظر خود براي عراق را تشريح كرد.

- نظاميان رژيم صهيونيستي پس از حدود يك هفته حمله به رفح و به خاك و خون كشيدن مردم فلسطين به محاصره مناطقي از شهر رفح در نوار غزه خاتمه دادند.

- پنتاگون وزارت دفاع آمريكا در صدد انتخاب فردي براي جايگزيني " ريكاردو سانچز" فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق است.

- مقامات چين به " چن شواي بيان" رئيس جمهوري تايوان هشدار دادند كه در مسير خطرناكي گام بر مي دارد.

- كردهاي عراقي اعلام كردند كه يكي از دو پست كليدي حكومت آينده عراق را مي خواهند.

- نيروهاي عربستان براي پيدا كردن خودروي بمب گذاري شده در شهر " بريده" در شمال رياض عمليات گسترده اي را آغاز كردند.

- رفيق حريري در انتخابات شهرداري در صيداشكست خورد.

- رايزني ها براي دادن آزادي رفت و آمد به عرفات در مقابل انتقال اختيارات امنيتي به احمد قريع ادامه دارد.

- 150000 فلسطيني در تشييع شهداي تل السلطان شركت كردند.

- اسرائيل بازداشتگاه هاي جديدي در رفح مي سازد.



- " تركي فيصل" سفير عربستان در لندن اعلام كرد كه جنگ عراق يك جنگ استعماري بود و عرفات شهيد زنده است.

- اردن : نظام پادشاهي اين كشور مشروعيت دارد.

- وزير نفت عربستان اعلام كرد كه هيچ اختلافي بين اعضاي اوپك وجود ندارد.