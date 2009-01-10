به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القبس، نهمین همایش بین المللی مؤسسات مالی اسلامی از سوی شرکت ارنست اند یونگ برگزار می شود و طی آن جدیدترین استراتژیها به منظور خدمت رسانی بر اساس شریعت اسلام مورد توجه قرار می گیرد.

این شرکت مجموعه ای از خدمات مالی اسلامی در بحرین به عنوان مرکز اصلی را تأسیس و در کویت نیز برای فعالیتهای کشورهای خاورمیانه و برآورده کردن نیازهای کشورهای اسلامی دفتری راه اندازی کرد. فعالیتهای این مجموعه بر اساس احکام شریعت اسلام بوده و به منظور توسعه آینده صنعت مالی اسلامی راهکارهایی ارائه می کند تا معیارها، مفاهیم و دستگاههای مورد استفاده در صنعت مالی اسلامی توسعه و گسترش یابند.

این همایش فرصتی برای مؤسسات مالی اسلامی است تا صنعت مالی اسلامی در سایه بحرانهای مالی جهانی مورد بررسی قرار گیرند.

اعضای این مجموعه گروهی از کارشناسان و محققان اقتصاد اسلامی هستند که بهترین خدمات را در زمینه سرمایه گذاری اسلامی ارائه می کنند.