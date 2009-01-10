حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگور با خبرنگار مهر در رابطه با میزان سلامت عزاداریهای امسال و دوری آنها از آسیبها گفت: عزاداریهای امسال بسیار بهتر از سال گذشته بود، مراسم عزاداریهای امسال پرشورتر همراه با شعور و آگاهی برگزار شد .

وی افزود: سبک جلسه و مداحی ها خوب، معنایی، پرمحتوا و عاری از مسائل خرافه و غیر واقعی بود.

حجت الاسلام موسوی هوایی با اشاره به آرایه های بصری و آسیبهایی که سالهای گذشته وجود داشت، گفت: امسال مسئله تصویر کمتر در هیئتها مشاهده شد و بلکه اصلا مشاهده نشد، مسئله ای که مطلوب دنیای اسلام و مراجع تقلید است، چرا که این تصاویر نمی تواند تعلق و نسبتی به اهل بیت داشته باشد . به جای آن خط زیبای فارسی به همراه طرحها و ابتکارهای خوبی را در سردرهای هیئتهای بزرگ و کوچک به ویژه در تهران شاهد بودیم.

وی گفت: بسیاری از مسائلی که پیشتر بر مبنای مسائل اعتقادی و خواسته های مقام معظم رهبری مطرح شده بود، محقق شد و فکر می کنم سالم تر از گذشته بود و در خطی که مقام معظم رهبری می خواستند حرکت شد . نوحه هایی که در بازار و سایر مناطق استفاده شده زنده و به روز بود.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: مسئله دشمن صهیونیستی و اقدامات جنایت کارانه در بیشتر هیئتها مورد توجه، لعن و نفرین قرار گرفت و دعا برای مردم مظلوم و مسلمان غزه بسیار مهم بود. این واقعه حال و هوای تاسوعا و عاشورا را تحت تأثیر قرار داد و به فضای ظلم ستیزی نزدیک کرد.

وی همچنین در رابطه با آسیبهای مداحی سالهای گذشته گفت: مداحان این نکات را رعایت کردند چرا که خود نیز بچه های انقلاب و تربیت شده امام هستند و فضای جبهه ای تری به وجود آوردند.

حجت الاسلام موسوی هوایی تأکید کرد: عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی از صدا و سیما و مدیریت خوب تشکر می کنم چرا که برنامه های زنده و از پیش ضبط شده و اخبار مربوط به غزه، در عین همراهی با عاشورا ، به همراه عزاداری، گرامیداشت انقلاب و پشتیبانی از مظلومین، ترکیبی بسیار بدیع ایجاد کردند.