به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی صبح امروز در دیدار با اعضای ستاد برگزار کننده جشنواره با تاکید بر برگزاری جشنواره‌های دینی به صورت کاربردی گفت: همه ساله در سطح کشور جشنواره‌های بسیار زیادی در خصوص مسائل دینی برگزار می‌شود که باید این گونه جشنواره‌ها کاربردی‌تر برگزار شود.



وی با بیان اینکه جشنواره باید خروجی قابل توجهی داشته باشد، خاطرنشان کرد: در جشنواره نماز و نیایش باید معنویت حاکم باشد تا تنها به ظاهر نماز و نیایش پرداخته نشود.



وی ویژگی های معنوی و فرهنگی شهر قم را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: تقدس نماز و ویژگی های مذهبی شهر قم دو نکته برجسته برگزاری جشنواره نماز و نیایش در قم است.



ناظمی گفت: قم می تواند ام‌القرای جهان اسلام باشد اما نسبت به قم کم لطفی شد و این شهر در زمینه های موجود مطرح نشده است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: باید با برگزاری چنین جشنواره‌هایی به مردم القا کنیم که نماز می تواند مونس انسان باشد.



ناظمی بر ضرورت ارتقای سینمای دینی تاکید کرد و اظهار داشت: اگر مسایل معنونی با هنر دینی تلفیق پیدا کند سینما می تواند هنر را با معنویت منتقل کند.



وی تصریح کرد: برای دعوت جوانان به نماز بیاد مفاهیم معنوی و دینی در قالب هنر بیان شود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در ادامه به آثار نماز اشاره و عنوان کرد: کسی که به وسیله نماز با خدا ارتباط داشته باشد از فساد دور شده و به خدا نزدیک تر می شود.



ناظمی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جایگاه فیلم کوتاه در سینمای کشور گفت: فیلم کوتاه اگر دارای پیام باشد راحت تر می تواند مخاطب و بیننده را به خود جذب کند.



وی خواستار تعامل نهادهای هنری با حوزه علمیه شد و تصریح کرد: اگر می خواهیم هنر را با دین تلفیق کنیم باید ارتباط نهادهای هنری با حوزه ها و مراکز علمی حوزوی گسترش پیدا کند.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای تخریب فرهنگ ناب اسلام تاکید کرد: اگر در جمهوری اسلامی به جامعه هنرفرصت داده شود با همکاری کارشناسان دینی و هنری به راحتی می توانند بر سایر ملل تاثیر گذار بوده و اولا باشند.