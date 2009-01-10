ساماندهی 530 ایلامی در معرض آسیبهای اجتماعی

فرهاد قیصربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد افراد از طریق مرکز اورژانس اجتماعی استان ایلام شناسایی و مورد درمان و خدمات مشاوره ای قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: از این تعداد 460 نفر در معرض افسردگی، خودکشی، مشکلات روحی و....قرار داشته اند که از خدمات سیار و ثابت اورژانس اجنماعی استان برخوارد شده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه بقیه افراد شامل دختران و زنان آسیب دیده و در معرض طلاق و همچنین کودمان خیابانی بوده است، خاطرنشان کرد: مهمترین هدف از ساماندهی این افراد به وسیله مرکز کاهش معضلات اجتماعی در استان ایلام است.

قیصر بیگی یادآور شد: مرکز اورژانس اجتماعی در استان ایلام به مراجعین خود خدمات نظیر مشاوره، نگهداری و مددکاری ارائه می دهد.

80 هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی بهره منده هستند.