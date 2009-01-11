حسن خجسته درباره برنامههای دهه فجر در هر یک از شبکههای رادیویی به خبرنگار مهر گفت: امسال هر یک از شبکهها بنا به ماموریت خود به مناسبت سیامین سالگرد انقلاب برنامههای متنوع پخش میکنند و بیش از 10 جلسه با مدیران شبکهها داشتهایم. مدیران طرح و برنامه شبکهها هم با مدیر کل طرح و ارزیابی معاونت صدا برای برنامههای دهه فجر مذاکره میکنند.
وی در ادامه افزود: به عنوان نمونه رادیو ایران یک مستند جذاب از انقلاب پخش میکند و طبق آخرین اخباری که دارم برنامهسازان در آرشیو سازمان مشغول یافتن نوار صحبتهای شاه معدوم هستند. رادیو فرهنگ هم روی ادبیات انقلاب کار میکند و همچنین کتابهایی که در 30 سال اخیر با محوریت انقلاب نوشته شده با حضور نویسندگان مورد بررسی قرار میگیرد.
معاون صدا خاطرنشان ساخت: قرار است به وقایع انقلاب مثل سوختن سینما رکس آبادان، وقایع 9 دی مشهد و... در قالبهای مختلف مثل نمایش میپردازیم. مسیر شکلگیری انقلاب و حرکت حضرت امام خمینی (ره) نیز بررسی میشود و در مجموع هر شبکه با توجه به مخاطبانی که دارد، برنامههای متنوع پخش میکند.
وی درباره راهاندازی رادیوهای خانواده، بورس و نمایش که از فصل بهار و تابستان خبر آن را داده بود گفت: سعی میکنیم دو رادیو خانواده و نمایش در دهه فجر راهاندازی شود. در حال حاضر مشکل فرستنده داریم و با مرتفع شدن این مشکل این دو شبکه آغاز به کار میکنند. راهاندازی رادیو بورس نیز در حال حاضر منتفی است، چرا که دوستان بورس هنوز سرمایهگذاری لازم را انجام ندادند.
خجسته در پایان گفت: برخی سازمانها همچون قوه قضائیه، تامین اجتماعی، پلیس و... با ارسال نامه به رئیس سازمان صدا و سیما برای راهاندازی رادیو تخصصی یا اختصاصی درخواست خود را مطرح کردهاند که هنوز در حال بررسی است.
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