مقدم در گفتگو با مهر: انفعال در جریان دستگیری خبرنگار العالم سانسور جهانی را نهادینه می کند

بیژن مقدم، مدیرمسئول روزنامه جام جم در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از دستگیری خبرنگار شبکه خبری العالم توسط رژیم صهیونیستی بر لزوم پیگیری جدی و سریع این موضوع توسط دستگاههای ذی ربط کشورمان تاکید کرد.
وی افزود: نوع مواجهه رژیم صهیونیستی و البته برخی از دولتهای منطقه با موضوع اطلاع رسانی از سویی و رویکرد کشورهای غربی به این مسئله از دیگر سو نگاهی کلی به جریان آزاد اطلاع رسانی را فاش میکند که نمایانگر تهی بودن شعارها و مواضع برخی از این کشورها در مواجهه با رسانه و جریانات رسانهای است.
مدیر مسئول روزنامه جام جم تاکید رژیم صهیونیستی بر لزوم خروج خبرنگاران از غزه را نشانهای از تمایل تل آویو و برخی کشورهای غربی به کشتار بی سر و صدای مردم مظلوم فلسطین دانست و ادامه داد: هر چند که تلاشهای بسیاری در این خصوص صورت گرفته اما عملا ناکارآمدی آن برای همه اثبات شده و امروز دیگر دوران کشتار پنهانی یا اعمال خفقان با نمایش آزادی سپری شده است.
مقدم تصریح کرد: شکی نیست که ساماندهی فشارهای بینالمللی و تحرکات رسانهای جمعی در این خصوص موثر خواهد بود؛ بر این اساس دستگاههای ذی ربط در ایران و همچنین رسانههای کشورمان باید با شکل دهی به حرکتی منسجم و اصولی بر مبنای بدیهیات اطلاع رسانی، در اسرع زمان اسباب آزادی این خبرنگار را فراهم آورند چرا که در صورت بروز انفعال در این خصوص، این اتفاق ممکن است برای هر خبرنگار دیگری نیز رخ دهد.
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