همه نشستهای بین المللی در گذشته با هدف حمایت از صهیونیسم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد آشوری ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه افزود: یکی از عظیم ترین ارتش های مدرن و مجهز دنیا در برابر فرزندان مقاومت در فلسطین به زانو درآمده است و این رژیم اکنون در بدترین شرایط منطقه ای و جهانی خود قرار گرفته است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و بندرخمیر در مجلس افزود: رسانه های بیدار و مستقل جهان به خصوص جهان اسلام با هشیاری و بینش، ملت های عالم را از شدت جنایات در حال رخداد در سرزمین های اشغالی آگاه کرده اند و آنچه امروز در سراسر جهان شاهد آن هستیم موج عظیم بیداری و آگاهی ملت هاست که از شدت شقاوت این رژیم صهیونیستی به فریاد درآمده اند.

آشوری با اشاره به سفرهای رئیس مجلس شورای اسلامی به کشورهای منطقه، اظهار داشت: دیپلماسی پایدار و فعال جمهوری اسلامی و سفر مقامات متعدد کشورمان در قالب رایزنی با نهاد های مدنی و مقاومت در دو راستای دلگرمی به ملت مقاوم غزه و کمک به شکل دهی یک اجماع جهانی و منطقه ای در راستای محکومیت جنایات صهیونیست ها صورت گرفت که نشانگر همبستگی ویژه ملت ایران و فلسطین دارد.

عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و ملت ایران در خصوص مسائل فلسطین همبستگی آرمانی و عقیدتی خود را حفظ کرده اند و به واقع ملت ایران طعم تلخ تجاوز را در روزگاری که تمامی ابرقدرتها برای نابودی نظام نوپای جمهوری اسلامی هم دست شده بودند، احساس کرده است.