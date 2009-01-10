بیش از 50 قمه زن در خمینی شهر دستگیر شدند

سرتیپ احمد رضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام این خبر گفت : بر اساس قوانین برپایی مراسم قمه زنی در کشور ممنوع است و درهمین رابطه عده ای در شهرستان خمینی شهر اقدام به راه اندازی چنین مراسمی کرده بودند و پلیس بر حسب وظیفه قانونی با برگزارکنندگان این مراسم برخورد می کند.

این در حالی است که برخی از منابع خبری محلی با انتشار اخبار ضد و نقیض از تجمع عده ای از متخلفین که مراسم قمه زنی آنها توسط نیروهای پلیس در روزهای گذشته ملغی شده بود از درگیری میان این جماعت فرصت طلب و نیروهای انتظامی خبر داده اند.

بر اساس گزارشهای تائید نشده این عده پس از شکستن شیشه های فرمانداری خمینی شهر وارد ساختمان آن شدند و با ماموران نیروی انتظامی درگیر شدند که این درگیری با دخالت یگان ویژه پایان یافت.

این گزارشها از کشته شدن یک نفر در این درگیریها به دلیل شدت خونریزی در بیمارستان الزهراء این شهرستان خبر می دهند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور درباره این حادثه به خبرنگار مهر گفت: در در گیری که بین این افراد و پلیس به وجود آمد تعدادی از ماموران نیروی انتظامی زخمی و یک نفر از مردم کشته شد و در تحقیقات پلیس مشخص شد فرد کشته شده بر اثر شلیک گلوله از تفنگ شکاری به قتل رسیده است و احتمال دارد فرد یا افرادی برای تحریک احساسات مردم و سوء استفاده از دست به چنین اقدامی زده باشند که البته تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

سرتیپ رادان افزود : هم اکنون تعداد 50 نفر از افرادی که با پلیس درگیر و قصد قمه زنی داشتند دستگیر شده اند و تمامی آنها برای تحقیقات تکمیلی به مقامات قضائی معرفی شده اند.

در حال حاضر اوضاع این شهرستان کاملاً عادی گزارش شده است.