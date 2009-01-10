به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر شهر در آخرین هفته دی‌ماه همچون هفته‌های گذشته میزبان پنج نمایش خواهد بود. در سالن اصلی نمایش "کرگدن" فرهاد آئیش ساعت 19 به صحنه می‌رود. در این نمایش بازیگرانی چون مهدی هاشمی، شهاب حسینی، مائده طهماسبی، رامین ناصر‌نصیر، صابر ابر، آتنه فقیه نصیری و آئیش حضور دارند.

نمایش "مانیفست چو" محمد رحمانیان نیز در سالن چهارسو به صحنه می‌رود. این نمایش ساعت 19:30 به زبان انگلیسی اجرا می‌شود و افشین هاشمی، اشکان خطیبی، هومن برق‌نورد، سیما تیرانداز،‌ ترانه علیدوستی و مهتاب نصیر‌پور در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

صحنه‌ای از نمایش "مانیفست چو"

سالن سایه مجموعه تئاتر شهر همچنان پذیرای نمایش "خدای کشتار" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی خواهد بود. این نمایش با حضور کاظم هژیرآزاد، بهنام تشکر، بهاره رهنما و الهام پاوه‌نژاد ساعت 19 اجرای خود را آغاز می‌کند.

نمایش "هفت خاج رستم" این هفته به اجرای خود در سالن قشقایی ادامه می‌دهد. در این نمایش که ساعت 19:15 به صحنه می‌رود، محمود استادمحمد و خسرو احمدی به ایفای نقش می‌پردازند.

کارگاه نمایش نیز میزبان "مجسمه‌های یخی" مسعود موسوی است که ساعت 19 اجرا می‌شود. دلارا نوشین، بهرام سروری‌نژاد، سمیه شوقی، مسعود موسوی، محمد مین‌باشی، رسول نقوی، خیام وقار کاشانی، پرستو کرمی، رضا مقصودی و عبدالرضا فریدزاده بازیگران این نمایش هستند.

تالار مولوی این هفته میزبان سه اثر نمایشی است. "اسب‌های آسمان خاکستر می‌بارند" نغمه ثمینی به کارگردانی بابک مهری ساعت 17:30 در سالن اصلی و "پاپانوئل با دست‌های یخ‌زده" حسین مهکام کار رضا مهدیزاده ساعت 19:30 اجرا می‌شود.

تالار کوچک مولوی هم میزبان نمایش "نقل سرخ" نوشته آرش عباسی و کار اکبر قهرمانی است که ساعت 18:45 اجرا می‌شود. این نمایش یکی از آثار برگزیده چهارمین همایش آئین‌های عاشورایی است که سال گذشته در تبریز برگزار شد.

تماشاخانه سنگلج نیز همچون گذشته میزبان نمایش "من قاضی القضاتم که مرگ مرد مهر کردم به مهر!" نوشته و کار نصرالله قادری است. این نمایش در بخش ویژه پنجمین همایش آئین‌های عاشورایی حضور دارد و ساعت 19:30 به صحنه می‌رود.

خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر همچنان میزبان نمایش "معرکه در محاق" است. این نمایش که نوشته ناهید بخشی است با کارگردانی ایرج افشاری اصل ساعت 18 به صحنه می‌رود.

در مرکز تولید تئاتر کانون نمایش "شمشیر و باد و شلاق" حجت‌الله ناظری در دو ساعت 10 و 18 به صحنه می‌رود. نمایش "آدم برفی" نوشته امیر مشهدی‌عباس کار آناهیتا غنی‌زاده ساعت 18 در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر کانون اجرا می‌شود.

تئاتر شهر، مولوی، تماشاخانه سنگلج و خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر از هفته آینده میزبان بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر خواهند بود و بعد از اتمام جشنواره پذیرای آثار جدید نمایشی بخش چشم‌انداز 88 جشنواره تئاتر فجر می‌شوند.