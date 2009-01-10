وزارت رفاه دغدغه رفاه و سلامت مردم را ندارد

دکتر محمد مهدی قیامت در گفتگو با خبرنگار مهر به تبعات تعیین سرانه درمان 6500 تومانی سال 88 پرداخت و افزود: در بحث تعیین سرانه درمان سال آینده چند نکته مبهم وجود دارد که باید شفاف سازی شود.

مطابق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم باید سهم مردم از هزینه های سلامت در بازار واقعی به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد دیگر این هزینه را دولت به عنوان یک وظیفه حاکمیتی از منابع عمومی بپردازد. در صورتی که در حال حاضر این پرداختها برعکس شده و سهم مردم به بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران با اشاره به تصویب سرانه درمان 6500 تومانی سال 88 که بدون حضور وزرای بهداشت و رفاه تعیین شده است، افزود: ابتدا باید این نوع تصمیم گیری بررسی شود که چرا بدون سر و صدا بوده است.

قیامت با عنوان این مطلب که وزیر رفاه تنها دغدغه که ندارد رفاه و سلامت مردم است، ادامه داد: وجود وزارت رفاه برای نظام سلامت مضر و مخل است و باید فکری به حال آن کرد که از این وضعیت خارج شود.

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی باید با توجه به هزینه واقعی و تمام شده آنها تعیین می شود و سپس بر اساس آن سرانه درمان تعیین گردد که طبق قانون دو سوم هزینه های پرداختی خدمات درمانی سهم دولت است و یک سوم دیگر را مردم باید بپردازند.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران با اشاره به کسری بودجه حوزه سلامت در سال جاری که 1900 میلیارد تومان برآورد می شود، افزود: آنچه به عنوان سهم وزارت بهداشت در متمم بودجه 87 آمده 400 میلیارد تومان است که با این حساب در ابتدای سال آینده با 1500 میلیارد تومان کسری در حوزه بهداشت و درمان مواجه خواهیم شد.

سرانه درمان مصوب درقانون بودجه سهم دولت را ازهزینه‌ های سلامت مردم تعیین می ‌کند که درصورت واقعی بودن آن موجب تنظیم بازار خدمات تشخیصی و درمان به مردم و رضایتمندی مردم و جامعه پزشکی می شود.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران در ارتباط با تبعات تعیین سرانه غیرواقعی به تورم دو برابری در نظام سلامت اشاره کرد و افزود: سرانه 6500 تومانی باعث جهش تورمی خواهد شد که دود آن تنها به چشم مردم می رود.

قیامت با اشاره به بی توجهی وزارت رفاه نسبت به مشکلات حوزه سلامت ادامه داد: به نظر می رسد دغدغه وزارت رفاه با پیشگیری این سیاستها کنترل جمعیت باشد!

افزایش هزینه های پرداختی دربخش درمان از جیب مردم، افزایش آمار متلاشی شدن خانواده هایی که برای درمان بیماری مجبور به فروش مال و اموال خود هستند و... از دیگر تبعات تعیین سرانه درمان غیرواقعی است که رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران به آنها اشاره کرد.