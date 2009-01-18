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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۳۴

اختصاصی مهر/

تعرفه های پیشنهادی تصویربرداری پزشکی در سال 88 اعلام شد

تعرفه های پیشنهادی تصویربرداری پزشکی در سال 88 اعلام شد

تعرفه های پیشنهادی رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و ام آر آی در سال 88 از سوی رئیس انجمن رادیولوژی ایران اعلام شد.

دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعرفه های پیشنهادی انجمن بر اساس افزایش هزینه ها و قیمتها در سال 88 تعیین شده است تا شاید بتوانیم به تعرفه های واقعی نزدیکتر شویم.

بر اساس اعلام رئیس انجمن رادیولوژی ایران، هزینه خدمات و قیمتها برای سال آینده در بعضی از موارد تا 100 درصد نسبت به سال 87 افزایش نشان می دهد که از جمله آنها افزایش حقوق پرسنل است.

صداقت افزود: افزایش 20 درصدی حقوق پرسنل، افزایش هزینه های آب، برق، گاز و... در سال آینده به همراه افزایش 50 تا 70 درصدی هزینه های سرویس و تعمیرات و نگهداری تجهیزات پزشکی منجر به افزایش تعرفه های تصویربرداری در سال 88 خواهد شد.

تعرفه های تصویربرداری در سال 87 در رادیولوژی 38 درصد، سی تی اسکن و سونوگرافی 25 درصد، ام آر آی 10 درصد و افزایش تعرفه سنجش تراکم 5 درصد بود.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد: با توجه به این افزایش هزینه ها می بایست تعرفه های تصویربرداری به ویژه رادیولوژی که بیشترین کار و هزینه را دارد 55 درصد افزایش یابد که مطمئن هستیم شورای عالی نظام پزشکی با این پیشنهاد موافقت نخواهد کرد.

صداقت گفت: پیشنهاد ما برای افزایش تعرفه های سونوگرافی در سال آینده حداقل 25 درصد، سی تی اسکن 35 درصد و ام آر آی 15 درصد است که انتظار می رود با تصویب این افزایش تعرفه ها بتوان تا حدودی به تعرفه های واقعی نزدیکتر شد.

کد مطلب 813612

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