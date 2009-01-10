تهاجم به دفاتر رسانه های مستقل / هلاکت 12 نظامی صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی الجزیره کانون این درگیری های شدید نظامی را دربیت لاهیا واقع درشمال نوارغزه گزارش داده ولی به جزئیات بیشتری در این باره اشاره ای نکرده است.

بنا بر اعلام "محمد نزال" یکی از رهبران جنبش حماس، گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس توانستند هشت نظامی صهیونیست را در منزلی در غرب بیت لاهیا به هلاکت برسانند. چهار نظامی دیگر نیز در کمین نیروهای مقاومت به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر جنگنده های رژیم صهیونیستی روز گذشته 70 هدف را در نوارغزه بمباران کردند. رژیم صهیونیستی به منظور سر پوش گذاشتن بر تحرکات نظامیان خود در این حملات از بمب های فسفری استفاده کرد.

در حملات هوایی روز گذشته جنگنده های صهیونیستی برجی در مرکز غزه که شماری از دفاتر رسانه های عربی و بین المللی ، از جمله شبکه العالم و پرس تی وی در آن قرار داشت هدف قرار گرفت. در این حملات یک خبرنگار زخمی شد.

درحمله ای دیگربه منزلی درغرب الزوایده درمرکز نوارغزه، سه نفر شهید و 12 تن دیگر زخمی شدند. جنگنده های صهیونیستی همچنین با بمباران منزلی شش تن از اعضای یک خانواده را به شهادت رساندند. درحملات روز گذشته صهیونیستها 35 فلسطینی شهید شدند.

حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه وارد سومین هفته خود می شود. از آغاز این حملات تاکنون 804 فلسطینی شهید و 3 هزار و 300 تن دیگر زخمی شدند.

حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه در حالی همچنان ادامه دارد که شورای امنیت ساز مان ملل متحد سرانجام پس از گذشته 3 هفته از آغاز این حملات قطعنامه 1860 مبتنی بر توقف فوری درگیری در غزه را صادر کردند.