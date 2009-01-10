امشب ماه را در بزرگترین اندازه ممکن مشاهده کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، ماه در شب 10 ژانویه در بزرگترین و کامل ترین حالت طلوع خود یکی از بی نظیرترین مناظر آسمانی سال نجوم را برای ساکنین زمین به وجود خواهد آورد.

سیاره زمین، ماه و خورشید از نظر گرانشی به یکدیگر مرتبط هستند و همین امر باعث چرخش زمین به دور خورشید و چرخش ماه به دور زمین می شود. هر دوره از چرخش ماه به دور زمین 29.5 روز به طول می انجامد.

با این حال این چرخش به شکل دایره کامل نبوده و در قسمتی از آن ماه 50 هزار کیلومتر به زمین نزدیک تر می شود. به همین دلیل ساکنان زمین این سیاره زیبا را بزرگتر از حد معمول و همیشگی آن مشاهده خواهند کرد. طی این دوره می توان شاهد آن بود ماه نسبت به اندازه معمول خود 14 درصد بزرگتر خواهد بود.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، یکی از پدیده های ناشناخته ای که طی این کاهش فاصله رخ می دهد بزرگتر به نظر رسیدن ماه در هنگام طلوع است که دلیل آن تا کنون ناشناخته باقی مانده است. به این معنی که ماه در هنگام طلوع نسبت به آنچه در باقی مانده شب به نظر می رسد، بزرگتر دیده می شود که توضیح علمی و قاطعی برای توجیه این پدیده تا به حال ارائه نشده است.