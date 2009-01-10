فرصت حضور زنان در صحنه اقتصادی کشور باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، زهرا اخوان صبح امروز در نخستین گردهمایی بانوان بازرگان که با حضور جمعی از بانوان فعال در عرصه اقتصاد در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: سهم زنان در فعالیت های اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورها در سطح بسیار پایینی قرار گرفته و سیر تحولات آن کند است.

وی افزود: زنان امروز می توانند با عرضه نیروی کار و تخصص خود نقش موثری در فرایند توسعه جامعه بر عهده داشته باشند اما باید فرصت حضور آنان را در صحنه اقتصاد کشور ایجاد نماییم.

اخوان خاطر نشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی از رتبه آن در تولید ناخالص داخلی سرانه، 22 رتبه پایین تر است که باید تلاش کرد شاخص نیروی انسانی در بخش زنان به استاندارد جهانی برسد زیرا لازمه ایجاد فرصت های شغلی برای زنان، سرمایه گذاری بر نیروی انسانی است.

وی با اشاره به اینکه نرخ حضور زنان در اقتصاد ایران بسیار پایین است ادامه داد: این نرخ در دو دهه آینده رشد قابل ملاحظه ای خواهد یافت که برای نیل به این هدف باید در زیر ساختهای اقتصاد تجدید نظر شود.

اخوان تصریح کرد: کمیسیون بانوان بازرگان اصفهان به عنوان نخستین کمیسیون بانوان در کشور است که توسط جمعی از بانوان فعال عرصه اقتصاد و کارآفرین از مرداد ماه سال جاری فعالیت خود با هدف توسعه محیط تجاری مناسب برای بانوان در بخش بازرگانی به صورت رسمی و قانونمند آغاز کرده است.

رئیس کمیسیون بانوان بازرگان دستیابی به زمینه های حمایتی، ایجاد ساختار رسمی، جذب جمعیت هدف و تمرکز فعالیتها بر اساس نیازهای کشور و منطقه، جذب و هدایت منابع مالی بنگاههای اقتصادی و بودجه های دولتی با تاکید بر مشارکت اصلی بانوان سرمایه دار، استراتژیهای کلیدی کمیسیون بانوان است.

وی تاکید کرد: از میان سه هزار عضو اتاق بازرگانی 187 نفر آن را خواهران تشکیل می دهند و این امر امکان ایجاد یک کمیسیون فعال را فراهم می کند.

خواستار تسهیل شرایط ایجاد شوراهای زنان بازرگان سایر مناطق کشور هستیم

وی با اشاره به برگزاری نخستین گردهمایی کمیسیون بانوان اصفهان گفت: این گردهمایی خواستار تسهیل شرایط ایجاد شوراهای زنان بازرگان سایر مناطق کشور به صورت منطقه ای، استفاده از تجربیات ساختارهای قوی ایجاد شده مانند کمیسیون بانوان در جهت تسهیل ساختار سازی و فعال کردن شوراهای زنان نوپا است.

در بخش دیگری از این جلسه دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر نقش موثر زنان در سازمانهای اقتصادی گفت: سهم زنان در فعالیت اقتصادی تنها 12 درصد است و نیاز است میزان مشارکت آنان در عرصه های مختلف به ویژه اقتصاد افزایش یابد.

مهرزاد خلیلیان افزود: 60 درصد بانوان در حوزه فعالیتهای اقتصادی حقوق هستند و تنها نه دهم درصد کارفرما هستند و این امار نشان از حضور کمرنگ بانوان در عرصه اقتصاد می دهد که باید تلاش آنان در این زمینه مضاعف شود.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه ابوالقاسم سرتیپی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق بازرگانی آمادگی برداشتن گامهایی در زمینه حضور فعال تر بانوان در مقوله بازرگانی دارد و افقهای خوبی پیش روی بانوان بازرگان است.