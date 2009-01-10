350 هزار کودک گلستانی در حمایت از کودکان غزه راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این کودکان و نوجوانان با حمل پارچه نوشته ها و پلاکاردهایی جنایات رژیم منفور اسرائیل و آمریکا را نسبت به کودکان و مردم بی پناه غزه محکوم کردند و خشم وانزجار خویش را از سیاستهای استکباری نشان داداند.

در پایان این راهپیمایی کودکان گلستان با صدور بیاینه ایحمایت خویش را کودکان مظلوم غزه اعلام کردند که در بخشی از آن آمده است:

ما کودکان و نوجوانان گلستانی امروز شاهد آنیم که کودکان و نوجوانان مظلوم غزه بدون آنکه توانایی دفاع از خود را داشته مورد هجوم وحشیانه نیروهای اشغالگر قرار گرفته اند و این در حالی است که هر کودکی دارای حق طبیعی زندگی است و زندگی در صلح و آرامش حق انسانی همه کودکان دنیاست.

ما خواستار آنیم که برخورداری از نام و ملیت مشخص که از حقوق مسلم هر کودک و نوجوان آزاده در هر کجای دنیاست، برای کودکان ونوجوانان فلسطینی نیز لحاظ شود و به حقوق آنان نیز احترام گذاشته شود.

مگر نه آنکه زندگی با پدر و مادر حق هر کودک و نوجوانی در هر کجای این کره خاکی است، پس چرا هر روز تعدادی ازکودکان و نوجوانان فلسطینی از نعمت داشتن پدر و مادر محروم می شوند؟

بازی، تفریح و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری از حقوق پذیرفته شده در پیمان نامه حقوق کودک امروز برای کودکان و نوجوانان فلسطینی تبدیل به جنگ، مقاومت و دفاع با سنگ در مقابل سلاحهای جنگی و بی رحمانه رژیم اشغالگر قدس شده است، ای سردمداران دفاع از حقوق بشر به فریاد کودکان مظلوم غزه برسید.