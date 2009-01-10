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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

20 درصد از مردم خراسان رضوی بی سوادند

20 درصد از مردم خراسان رضوی بی سوادند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و اجتماعی استاندارخراسان رضوی گفت: 20 درصد ازمردم خراسان رضوی بی سواد هستند.

محمد قهرمان رشید در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هشت درصد جمعیت کشور در خراسان رضوی زندگی می کنند و 86.2 درصد از این جمعیت از نعمت سواد برخوردار هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: 22.5 درصد از جمعیت استان را دانش آموزان و 2.5 درصد از جمعیت را دانشجویان تشکیل می دهند.

وی تاکید کرد: فعالیتهای فرهنگی و آموزشی درسطح استان از رشد قابل توجهی برخوردار است.

رشید با اشاره به نرخ رشد 1.6 درصدی جمعیت کشور در 10 سال اخیر افزود: این رقم در استان 1.7 درصد بوده است که توجه بیشتر به موضوع حیاتی رشد جمعیت را یادآور می شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی  همچنین به حجم 1.5 درصدی بیمه شدگان تامین اجتماعی و 8.7 درصدی بیمه شدگان خدمات درمانی در استان دانست.

کد مطلب 813629

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